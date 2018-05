Smeren helpt niet tegen rimpels & meer dingen die je nog niet wist over cosmetica Journaliste kaart risico op allergieën en huidschade aan in boek Kristel Mauriën

19 mei 2018

15u21 0 Style Vrouwen gebruiken dagelijks een twaalftal cosmeticaproducten die al snel meer dan honderd stoffen bevatten. En die zijn allesbehalve onschuldig, stelt journaliste Robin van Wechem na jarenlang onderzoek in het boek ‘Het antirimpelcomplex’. «Ik wil dat mensen eens goed stilstaan bij wat ze op hun huid smeren."

De ingrediëntenlijst van beautyproducten mag dan doorgaans zeer lang zijn, eigenlijk komt het erop neer dat de meeste water, aardolie, parfum en bewaarmiddelen bevatten. «Dat is niet per se slecht», zegt de Nederlandse journaliste Robin van Wechem. «Maar de afgeleide stoffen kunnen wél huidirritaties of allergische reacties veroorzaken. Er worden ook nog steeds ingrediënten in onze crèmes verwerkt die in verband worden gebracht met hormoonverstorende effecten en kanker. Als je weet wat je smeert, kan je betere keuzes maken. Dat is goed voor je huid en gezondheid, maar ook voor je portemonnee en het milieu.» Deze dingen wist je misschien nog niet:

