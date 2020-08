Slim solden shoppen? Deze 8 trends van het voorbije seizoen kan je nog maanden doordragen Hilde Geudens

02 augustus 2020

13u41

Bron: Goed Gevoel 0 Style De solden zijn gestart en door de lockdown – toch één voordeel aan die rotperiode – hangen nog veel topstukken in rekken. Open de jacht en ga dan vooral op zoek naar deze trendstukken: die beloven komende herfst en misschien zelfs enkele modeseizoenen daarna nog erg draagbaar en in te zijn.

1. Flared jeans

Behalve elegant is hij ook nog eens heel comfortabel. Lekker doordragen dus, die jeans met hoge taille en wijde pijpen. Hoe? Op z’n seventies, met een bloes in bruintinten en een bomber of een lange overjas.

Bomber: CKS, nu 36 euro i.p.v. 89,99 euro, online te koop.

Blouse: IKKS, nu 50 euro i.p.v. 125 euro, online te koop.

Jeans: Caroline Biss, nu 77,5 euro i.p.v. 155 euro, online te koop.

Enkellaarsjes: Zara, 79,95 euro, uitverkocht – shop dit alternatief.

2. Slipdress

Je zomerse midislipdress kan zo mee naar volgend seizoen want laagjesmode blijft een goed idee. Doen: een fijngebreid coltruitje en een soepelvallende lange broek eronder, en klaar.

Coltrui: Filippa K, 175 eur, online te koop.

Slipdress: Zara, 39,95 euro, uitverkocht – shop dit alternatief.

Broek: Mango, 49,99 euro, online te koop.

Sneakers: Veja, 125 euro, online te koop.

3. Zwart

Zwart heeft het eeuwige leven, en komend seizoen is zwart de trend, maar dan ook alléén zwart. Varieer met texturen en stoffen, dat maakt het spannend.

Bloes: Âme Antwerp, 290 euro, uitverkocht – shop dit alternatief van Âme Antwerp.

Broek: Âme Antwerp, 240 euro, uitverkocht – shop dit alternatief van Âme Antwerp.

Enkellaarsjes: Massimo Dutti, 149 euro, online te koop.

Schoudertasje: Arket, 175 euro, online te koop.

4. Cardigan

Niet alleen je beste vriend op een frisse zomeravond, ook een favoriet in het najaar, de cardigan. Groot en grof, zo zien we ‘m graag. Handig voor over je bloemenjurk, ook een van de trends van komend seizoen.

Runway: Erdem

Cardigan: Baum und Pferdgarten, 119,50 euro i.p.v. 239 euro, online te koop.

Jurk: Mango, 59,99 euro, uitverkocht – shop dit alternatief.

Riem: Arket, 59 euro, uitverkocht – shop dit alternatief.

Boots: IKKS, 255 euro, online te koop.

5. Kraagje

Een bloes met een grote romantische kraag, versierd met ruches of kant, oogt nog steeds goed. Mag blijven. Hoe? Onder je trui zodat de kraag erover kan. De trui mag in de broek.

Trui: Zenggi, 113,40 euro i.p.v. 189 euro, online te koop.

Bloes: Mango, 29,99 euro, uitverkocht – shop dit alternatief.

Broek: Nathalie Vleeschouwer, 90,30 euro i.p.v. 129 euro, online te koop.

Loafers: Sebago, 190 euro, uitverkocht – shop dit alternatief.

6. Bruin

Veel bruintinten komende herfst. Stijlvol, een tikje somber, maar heerlijk luxueus. Van top tot teen, in de mix met wit voor een fris effect of met winters grijs, camel of cognac voor een rustiger geheel. Ook mooi met pastelkleuren zoals lila.

Bloes: Massimo Dutti, 35,95 euro i.p.v. 49,95 euro, online te koop.

Broek: Massimo Dutti, 69,95 euro, uitverkocht – shop dit alternatief.

Handtas: Kaai, 475 euro, online te koop.

Boots: Zara, 79,95 euro, uitverkocht, shop dit alternatief.

7. Ruiten

Ruiten blijven ook bij ons. Preppy en ladylike zijn ze deze keer, in klassieke grijs-bruine tinten. Doe zoals de groten der mode en hul je van top tot teen in ruiten.

Blazer: Scotch & Soda, 87,48 euro i.p.v. 159,95 euro, online te koop.

Broek: Scotch & Soda, 64,98 euro i.p.v. 119,95 euro, online te koop.

T-shirt: Filippa K, 60 euro, online te koop.

Riem: Essentiel Antwerp, 62,50 euro i.p.v. 125 euro, online te koop.

Boots: Massimo Dutti, 129 euro, uitverkocht – shop dit alternatief.

8. Debardeur

Blijft voorlopig nog een hit, de mouwloze trui, voor net dat extra beetje warmte. Hoe draag je het? Over een jurk of een vintage bloesje voor een cool effect, of classy en een tikkeltje snob met een klassiek hemd en een pantalon.

Debardeur: COS, 89 euro, uitverkocht – shop dit alternatief.

Hemd: Mango, 49,99 euro, uitverkocht – shop dit alternatief.

Broek: Ginger, nu. 104,97 euro i.p.v. 149,95 euro, online te koop.

Laarzen: Patrizia Pepe, 298 euro, uitverkocht – shop dit alternatief.

