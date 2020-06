Revitalift Gesponsorde inhoud Slim smeren: deze producten mogen niet ontbreken in je verzorgingsroutine Aangeboden door L'oréal Paris

22 juni 2020

Je moet voldoende water drinken, je mag nooit gaan slapen met make-up op en je moet vooral van je gezicht afblijven. De basis voor een goede gezichtshygiëne ken je al – maar weet je hoe je je huid goed verzorgt? Wij tippen dé 5 producten die niet mogen ontbreken in je verzorgingsroutine.

Een serum

Wat? Geconcentreerde, vloeibare emulsie.

Wanneer gebruiken? Voor je dag- of nachtcrème.

Waarom?

Het serum is de harde werker van je verzorgingsroutine. Door de grote hoeveelheid actieve ingrediënten merk je snel én langdurig een verschil. Een serum kan verschillende doelen hebben – hydrateren, verhelderen, regeneren – en ondersteunt en versterkt de werking van je dag- en nachtcrème. Zeker vanaf je dertigste, is dit de stap die je niét wil overslaan.

Een dag- en nachtcrème

Wat? Dagelijkse verzorging.

Wanneer gebruiken? ’s Ochtends en ’s avonds, na je serum.

Waarom?

De kans is groot dat je ’s ochtends en ’s avonds dezelfde crème gebruikt. Toch smeer je beter twee aparte producten. Een dagcrème en een nachtcrème verschillen namelijk sterk op vlak van textuur, ingrediënten en bescherming.

Dagcrèmes zijn eerder licht van textuur en trekken snel in. Ze verzorgen je huid en beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Sommige dagcrèmes bevatten SPF – een pluspunt, al is die hoeveelheid vaak niet voldoende om je de hele dag te beschermen. Nachtcrèmes zijn meestal aan de stevige kant. Ze bevatten ingrediënten die je huid actief herstellen, zodat de huidcellen zich optimaal kunnen vernieuwen terwijl je slaapt.

Ampullen

Wat? Individuele verpakkingen boordevol actieve ingrediënten.

Wanneer gebruiken? Voor je dag- of nachtcrème.

Waarom?

Je huid kan maar een bepaalde hoeveelheid product absorberen. Daardoor is méér smeren niet per se beter. Ampullen bevatten exact de aanbevolen hoeveelheid actieve ingrediënten die je huid nodig heeft. Bovendien zorgt de verpakking ervoor dat de stoffen stabiel blijven – zodat je er alle voordelen uit kan halen op het moment dat je het product opent. Ampullen gebruik je als kuur om je huid in een aantal dagen een echte boost te geven.

Een masker

Wat? Gerichte verzorging voor regelmatig gebruik.

Wanneer gebruiken? 2 à 3 keer per week.

Waarom?

Een gezichtsmasker bestaat in verschillende uitvoeringen: van crème tot klei en tissue. Elk type heeft bepaalde voordelen: zo is een crème goed wanneer je een hydratatieboost nodig hebt en is klei ideaal om je T-zone te matteren. Een tissuemasker pakt vaak meerdere problemen in één keer aan. Het dunne materiaal sluit mooi aan op je gezicht, zodat de ingrediënten optimaal opgenomen worden.

Ontdek Revitalift van L’Oréal Paris

De Revitalift-lijn van L’Oréal Paris bestrijdt actief tekenen van huidveroudering zoals volumeverlies, droogte en een doffe teint. De producten zijn geformuleerd met hyaluronzuur om zo het natuurlijke vochtgehalte in de huid te herstellen en de weerstand tegen schadelijke invloeden langdurig te versterken.