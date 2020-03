Kruidvat Gesponsorde inhoud Slim: met deze 5 make-upproducten kan je véél meer dan je denkt Aangeboden door Kruidvat

Dé jongste obsessie in beautyland? Dat is zonder twijfel de nieuwe vegan make-up van Kruidvat, die na een slimme pr-stunt gelanceerd werd onder het pseudoniem ‘Udäv Krit’. We schreven eerder al alles over de Scandi-beautytrend én testten deze easy routine uit. En nu hebben we zelfs geniale hacks ontdekt om nóg meer uit deze producten te halen.

We get it: jij hebt geen tijd (of zin) om urenlang te experimenteren met je look. Je zoekt gewoon enkele goeie basics waarmee je elke dag snel aan de slag kan. Die vind je bij de gloednieuwe make-up lijn van Kruidvat! De producten zijn helemaal vegan en heel makkelijk in gebruik. En dat is nog niet alles, want 5 van onze favorieten zijn echte multitaskers en vervullen een slimme dubbelrol. Wedden dat je dit nog niet wist?

Oogschaduw als contourpalet

Met het Days Like This Nude Eyeshadow Palette kan je natuurlijk eindeloze ooglooks creëren, maar er zit nog véél meer in die 9 tinten. Zo kan je je favoriete poederkleuren mengen met lipbalsem voor een homemade lipstick of met transparante nagellak voor een trendy tint op je nagels. Maar wist je dat het ook een slim contourpalet is? Gebruik de lichtste tinten als highlighter en de donkerste als bronzer om je gezicht subtiel te shapen.

Fixeerpoeder als mascarabooster

Hoe je nóg meer impact creëert met een van de drie nieuwe mascara’s van Kruidvat? Simpel, door een laagje mascara aan te brengen, vervolgens je wimpers af te poederen met het Flawless Finish Translucent Glow Setting Powder en nadien nog een laagje mascara aan te brengen. Het tussenlaagje van poeder zorgt ervoor dat je wimpers voller en langer lijken. Wil je een echt fake lash-effect, kies dan voor de Maxx Drama Volume + Length Mascara in combinatie met het poeder voor het meest dramatische resultaat.

Highlighter als lip plumper

Wel de volle lippen, niet de botox? Gebruik dan je highlighter om de illusie van dikkere lippen te creëren! Breng gewoon je favoriete lipstick aan en dep vervolgens wat Gorgeous Glow Illuminating Face Drops in het midden van je lippen. Wil je een nog intenser resultaat, breng dan de lichtste tint van het Days Like This Nude Eyeshadow Palette aan op je cupidoboog (in het midden boven je bovenlip) en de donkerste tint als schaduw onder je onderlip. Hello, lips to kiss!

Primer als BB-crème

Zeker in de zomer is het niet altijd fijn om een dikke laag foundation te dragen. Als je het liever wat luchtiger houdt, kan je aan de slag met een homemade BB-crème. Meng een paar druppels van je foundation met wat Beyond Gold Oil Blend Glow Primer voor een licht dekkende BB-crème op maat.

Mascara als eyeliner

Is je eyeliner op? Je mascara to the rescue! Gebruik een dun eyelinerpenseeltje en neem het product in je mascaratube op om een lijntje te tekenen. Dat kan in principe met elke mascara, zoals de subtiele Lash Define Skinny Mascara, de Maxx Drama Curling + Length Mascara voor extra krul en de dramatische Maxx Drama Volume + Length Mascara.

Je shopt de beauty essentials van Kruidvat online op www.kruidvat.be (vanaf 11 maart) of in een van de Kruidvat-winkels (vanaf 17 maart). De prijs varieert tussen € 2,79 en € 5,99.