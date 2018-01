Sla aan het smeren mannen want David Beckham lanceert eigen beautylijn Timon Van Mechelen

13u33 0 House 99 Style Uit een onderzoek van 2013 blijkt dat mannen gemiddeld 300 euro per jaar uitgeven aan verzorgingsproducten om er uit te zien als de ultieme metroman David Beckham. De ex-voetballer maakt dat heren nu nog iets makkelijker, want in samenwerking met L’Oréal brengt hij een eigen beautylijn genaamd House 99 uit.

Wat dit nieuwtje interessant maakt, is dat David zijn gezicht niet zomaar verbindt aan een lijn producten maar House 99 zelf lanceert met behulp van L’Oréal. De naam verwijst naar het jaar 1999, een belangrijk jaar voor hem. “Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak was 1999 een mijlpaal in mijn leven. Mijn zoon Brooklyn werd geboren, waardoor ik zelf een stuk volwassener ben geworden. Ik ging trouwen en daarnaast won ik drie bekers met Manchester United,” vertelt hij aan Women’s Wear Daily. House, op zijn beurt, verwijst dan weer naar Beckhams gevoel voor teamspirit. “Ik heb altijd deel uitgemaakt van een team. Als voetballer, maar ook in de zakenwereld word ik omringd door een fantastische groep mensen.”

Victoria

Eén van die mensen is natuurlijk zijn vrouw Victoria, ook wel bekend als Posh Spice. “Zij heeft een neus voor wat goede verzorgingsproducten zijn en wat niet (Victoria ging niet zo lang gelezen zelf nog een samenwerking aan met Estée Lauder, red.). Ze heeft me dan ook heel goed geholpen bij de samenstelling van het assortiment van House 99.” Dat assortiment bestaat onder andere uit een dagcrème met SPF 30 in (zonnebescherming, red.), die zo is samengesteld dat het tatoeages langer mooi houdt, een shampoo, conditioner en een stylingsproduct voor in je haren. Daarnaast bevat de lijn ook nog een scrub, gezichtsreiniger, scheercrème en een baard- en haarbalsem.

Het merk is vanaf 1 februari exclusief te koop bij Harvey Nichols in Londen. Op 1 maart zal de verkoop uitbreiden naar nog 19 andere landen, al is het nog niet geweten of de producten ook fysiek te koop zullen zijn in België.