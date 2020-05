Sissy-Boy is helemaal terug van weggeweest met nieuwe webshop (en heel wat kortingen) Nele Annemans

20 mei 2020

09u52 0 Style Goed nieuws voor de decolovers onder ons! Een jaar nadat mode- en lifestylemerk Sissy-Boy failliet werd verklaard en overgenomen werd door een ander bedrijf kan je vanaf nu eindelijk weer al je favoriete fashion- en interieurspullen shoppen op hun website.

Het was in april vorig jaar even schrikken toen bekend raakte dat Sissy-Boy failliet werd verklaard. Gelukkig kwam er al snel hoopvol nieuws: zo kondigde het Nederlandse familiebedrijf Termeer Groep, bekend van merken als Sacha en Manfield, aan dat ze het mode- en lifestylemerk zouden overnemen. “Het doel is zoveel mogelijk banen en winkels te behouden”, klonkt het toen.

En hoewel heel wat fysieke winkels ook daadwerkelijk konden openblijven, bleef het akelig stil op de website van de Nederlandse keten.

Tot nu! Een jaar later kan je namelijk weer vlijtig online shoppen op hun webshop. En dat mag je letterlijk nemen, want Sissy-Boy is terug met meer woonaccessoires en dames-, heren- en kinderkleding. Bovendien shop je er momenteel heel wat items met een flinke korting. Wij weten alvast waar we de komende dagen gaan vertoeven.