Sienna Miller gespot in beige broek van amper 39,99 euro (en jij kan hem ook nog shoppen!) Nele Annemans

12 augustus 2020

11u07 0 Style Voor een rode-loper-event zal Sienna Miller (38) er altijd piekfijn uitzien in een designerjurk, maar als ze niet in de schijnwerpers staat, kiest de Britse actrice vaak voor betaalbare items. Dat bewees ze afgelopen week nog maar eens toen ze in New York gespot werd in een beige broek van Mango die wij meteen zelf in huis willen halen.

De beige broek waar het over gaat is hoog getailleerd, heeft wijde pijpen en is gemaakt van luchtig geweven katoen waardoor het ook de ideale broek is om te dragen tijdens warmere temperaturen. En er is nog meer goed nieuws: hij is nog beschikbaar in enkele maten én je scoort hem momenteel aan 33 procent korting.

Beige broek van Mango, nu voor 39,99 euro i.p.v. 59,99 euro, online en in de winkels te koop.

Zit je maatje er niet tussen? Niet getreurd. Wij shopten een aantal mooie alternatieven bij elkaar.

1. & Other Stories, 79 euro, online en in de winkels te koop.

2. COS, 79 euro, online en in de winkels te koop.

3. Monki, 30 euro, online en in de winkels te koop.

4. Mango, 44,99 euro, online en in de winkels te koop.

5. Zara, 39,95 euro, online en in de winkels te koop.

6. H&M, 39,99 euro, online en in de winkels te koop.