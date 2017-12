Sia wordt het nieuwe gezicht van MAC Viva Glam Sophie Vereycken

Ze laat haar gezicht dan niet vaak zien, niets houdt Sia tegen om de krachten te bundelen met MAC Cosmetics in de strijd tegen aids.

De zangeres wordt dan ook het boegbeeld van de nieuwe VIVA GLAM campagne. De lipstick is een warme dieprode kleur die vanaf januari 2018 in de winkels zal liggen en waarvan de opbrengst integraal naar het M.A.C Aids Funds gaat. Niét kopen is dus bijna niet toegestaan.

MAC MAC VIVA GLAM Sia