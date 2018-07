Shoppen maar: 6 soldenkoopjes waar je geen spijt van krijgt Liesbeth De Corte

01 juli 2018

08u05 0 Style Dit weekend zijn de solden officieel gestart. De uitgelezen kans om je garderobe aan te vullen, op voorwaarde dat jij je niet laat verleiden door miskopen. Om te vermijden dat je al spijt hebt bij het uitladen van je winkeltassen sommen we 6 items op die je met een gerust hart op de kop kunt tikken. Bezint eer ge shopt!

1. De kimono

Kimono's zijn al een hele tijd in, en we hebben zo'n voorgevoel dat daar niet snel verandering in gaat komen. Stijlvol en elegant, maar tegelijk even comfortabel als je zijde kamerjas. Perfect voor een outfit tijdens een festival of een zwoele zomeravond.

Links: vintage roze kimono, € 94,98 in plaats van € 189,95, bij Ivy & Oak

Rechts: zwarte kimono met franjes, € 29,99 in plaats van € 49,95, bij Zara

2. De trenchcoat

Nu mag het nog zo'n stralend weer zijn, het Belgische weer kennende duurt het niet lang voor er weer een regenbui losbarst. Een trechcoat is dan dé klassieker om je te beschermen tegen eventuele druppels.

Links: trenchcoat, € 97,95 in plaats van € 139,95, bij Modström via Zalando

Rechts: katoenen trenchcoat, € 89,95 in plaats van € 149, bij Massimo Dutti

3. De perfecte jeans

Doorgaans is de kwaliteit van een duurdere jeansbroek een tikje beter dan die van een goedkoop model. En dankzij de solden kun je voor een schappelijk prijs een exemplaar in huis halen dat als gegoten zit en niet direct begint te slobberen. Blijf voor deze ene keer weg van al te veel scheuren en oliefantenpijpen, maar kies een simpele broek die binnen een paar jaar nog niet uit de mode is.

Links: 1967 505™ Jeans, € 105 in plaats van € 210, bij Levi's

Rechts: cropped slim jeans, € 76,97 in plaats van € 109,95, bij Lee

4. De (witte) blouse

Een blouse kan je met bijna alles combineren, is perfect voor werk én feestjes en staat zo goed als iedereen. Nog een voordeel? Je kan het het hele jaar door aandoen. Je kan voor een exemplaar met streepjes of kleur gaan, maar wie écht op veilig wil spelen, kiest voor wit.

Links: blouse, € 18 in plaats van € 45, bij Weekday

Rechts: blouse, € 41 in plaats van € 59, bij COS

5. De lederen tas

Een lederen handtas kan mits goede zorgen een leven lang meegaan. Wie al wat centen gespaard heeft, kan investeren in een tas van een bekend merk als Chloé of Gucci. Of ga eens kijken bij Belgische ontwerpers als Mieke Dierckx en Lies Mertens, wie weet doen ze ook mee aan de solden.

Links: oranje lederen tas, € 690 in plaats van €1,150, bij J.W. Anderson via Net-a-Porter

Rechts: zwarte lederen tas, € 95 in plaats van € 135, bij & Other Stories

6. Witte sneakers

Dat sneakers populair zijn, is al lang geen nieuws meer. De solden zijn dus hét moment om een (extra) paar aan te schaffen. Wat je tegenwoordig overal ziet: de ugly dad sneaker. Twijfel je om zo'n orthopedisch geval aan te schaffen? We gaan je niet tegenhouden, maar stel jezelf de vraag of jij je binnen een paar jaar er nog mee ziet rondlopen. Bij een witte of nude schoen is de kans veel kleiner dat je hem beu geraakt.

Links: lichtroze sneakers, € 79,92 in plaats van € 99,90, bij Reebok via La Redoute

Rechts: Sneakers met plateauzolen en klittenband, € 29,99 in plaats van € 39,99, bij Mango