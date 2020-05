Shoppen: 7 x de beste zilvershampoos om jouw lokken heerlijk blond te houden Valérie Wauters

12 mei 2020

13u55 0 Style Krijgt je blonde haarkleuring door gebrek aan een kappersbezoekje stilaan een gele glans? Dan is het tijd om zelf het heft in eigen handen te nemen. Gelukkig kan dat zonder al te veel risico op een permanent kapselfiasco. Zilvershampoo to the rescue!

Vooral geblondeerde lokken en grijze kapsels hebben de neiging om na een tijdje een warme gele gloed te krijgen. Zeker nu je al een tijdje niet meer bij de kapper langskan om je van die vervelende warme tinten in je haar af te helpen is een snelle oplossing meer dan welkom. Die komt er in de vorm van zilvershampoo of ‘purple’ shampoo.

Wat het is

Een zilvershampoo is een shampoo die donkerpaarse kleurpigmenten bevat. Deze paarse kleur werkt prima om gele tinten tegen te gaan, omdat ze zich aan de tegenovergestelde kant van het kleurenwiel bevindt. Met andere woorden: paarse en gele pigmenten heffen elkaar op, waardoor je mooie, koele blonde of grijze tint weer tevoorschijn komt. Bovendien reflecteren koele kleuren meer licht, waardoor je lokken er glanzender én gezonder zullen uitzien.

Zo gebruik je het

Was je haar met een zilvershampoo net zoals je met een gewone shampoo zou doen, met het enige verschil dat je de zilvershampoo enkele minuutjes moet laten ‘inwerken’. Beperk de inwerktijd evenwel tot maximum vijf minuten én was je haar niet vaker dan één keer per week met dit soort shampoo. Doe je dat wel? Dan kunnen je lokken na verloop van tijd een paarse gloed krijgen. Toch te enthousiast geweest met de zilvershampoo? Een clarifying shampoo zoals ‘Sunday Shampoo’ van Bumble & Bumble of een shampoo tegen schilfertjes kan je misschien helpen om alle sporen paars in enkele wasbeurten weer te verwijderen.

Onze aanraders

1. Lush, Daddy-o Purple Shampoo, 18 euro bij Lush.

2. Hask, Blue Chamomile & Argan Oil Shampoo, 8,49 euro bij Di.

3. Schwarzkopf, Reflex Silver Shampoo, 5,99 euro bij Kruidvat.

4. Yves Rocher, Shampoo voor grijs haar, 6,90 euro bij Yves Rocher

5. Redken, Color Extend Blondage, 13,21 euro bij kapperskorting.

6. L’Oréal Elsève, Purple Shampoo, 5,09 euro bij Kruidvat.

7. John Frieda, Violet Crush Purple Shampoo, 10,99 euro bij Kruidvat.