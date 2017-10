Shop met korting tijdens NINA's shoppingweekend in Maasmechelen 17u55 1 Maasmechelen Village Style Hou dit weekend 7 en 8 oktober een gaatje in je agenda vrij om samen met ons te komen shoppen tijdens ons super-de-luxe shoppingweekend in Maasmechelen Village. Een absolute must voor shopaholics!

Fikse kortingen!



Bovenop de outletprijzen krijg jij als NINA-lezer nog eens 20% extra korting.



Personal shoppers



Schrijf je nu nog in op www.nina.be/ninashopping en je maakt kans op een persoonlijke shopping met één van NINA's stylisten Lieve Gerrits en Saskia Dekkers. Ze gaan op stap met groepjes van 15 lezeressen, zowel zaterdag als zondag.



Echte fotoshoots



Schitteren in je nieuwe outfit op de cover van een magazine? Je kan je laten fotograferen door onze fotograaf voor een cover van NINA. Laat je eerst opmaken in de make-upstand zodat je écht straalt!



WinWinWin



Neem een foto van jezelf op de rode loper in Maasmechelen Village met een kledingstuk dat je geshopt hebt, post die op Instagram en tag #NINAShoppingWeekend. De leukste foto's worden beloond met een shoppingbudget van 250 euro.



Goodiebag



Alle lezeressen gaan naar huis met een geweldige goodiebag vol lekkers. De snelle shoppers krijgen er een flesje cava bij (enkel de eerste 200 aanwezigen op 7 oktober én op 8 oktober).