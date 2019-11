Shop met korting tijdens de Nationale NINA-dag: dit zijn de favorieten van de redactie NINA-redactie

16 november 2019

09u22 0 Style Het is eindelijk zover vandaag: tal van winkels geven je een fikse korting ter ere van de Nationale NINA-dag. Krijg je spontaan last van keuzestress? No worries, om je een handje te helpen gingen wij alvast op zoek naar onze favoriete items.

De 3 favorieten van redactrice Liesbeth

1/ Met de winter in aankomst kan mijn kleerkast nog wel een update gebruiken. De donkergroene ribfluwelen broek (€ 34,99) lijkt me de ideale aanwinst: comfortabel én warm genoeg als de temperaturen richting vriespunt zakken. Vandaag met 20% korting te koop bij e5.

2/ Nog enkele weken en ik ga verhuizen. Om maar te zeggen: de kriebelkoorts en goesting om alles in te richten is hevig toegeslagen. Deze mand van zeegras (€ 34,95) past perfect bij mijn natuurlijke basic stijl. Ik ben er alleen nog niet aan uit of ik hem ga gebruiken als opbergmand, plantenpot of wasmand. Wie weet bestel ik hem gewoon drie keer. Dat kan ook, natuurlijk. Vandaag met 20% korting te koop bij Casa.

3/ Mijn motto: witte sneakers (€ 69,95) heb je nooit te veel. Simpel, nonchalant en het past bij quasi alles. Meer moet dat niet zijn. Vandaag met 20% korting te koop bij bij Zeb.

De 3 favorieten van redactrice Valérie

1/ Mijn absoluut favoriete parfum (€ 115) met een behoorlijke korting scoren? Dat moet je mij geen twee keer zeggen. Dit weekend doe ik mezelf een backup van ‘by the fireplace’ van margiela cadeau. Vandaag met 20% korting te koop bij Ici Paris XL.

2/ Een extra jurkje (€ 69,99) kan altijd wel bij in de kledingkast. Dit exemplaar is perfect voor de herfst en winter! Vandaag met 20% korting te koop bij Zeb.

3/ Mijn twee zoontjes doe ik deze shoppingday een paar Paw Patrol regenlaarsjes (€ 14,99) cadeau. Zijn zij ook weer blij als ik hen een hele dag meesleep van winkel naar winkel. Vandaag met 20% korting te koop bij Bristol.

De 3 favorieten van redacteur Timon

1/ Iedereen die mij kent, weet dat ik een obsessie heb voor jassen. Ik heb er minstens 40, maar toch kan ik het niet laten om er veel te vaak nog nieuwe bij te kopen. Dit blauwe gevoerde exemplaar (€ 149) ziet er leuk en warm uit, en kan sinds ik het op de webshop gespot heb niet meer ontbreken in mijn kast. Of dat vind ik zelf tenminste toch. Vandaag met € 30 korting te koop bij Liu Jo.

2/ Deze broek (€ 159) in combinatie met een mooie oversized trui van kasjmier, veel meer heb ik niet nodig deze winter (buiten dan het blauwe jasje en de bril). Vandaag met 20% korting te koop bij About You.

3/ Ik heb pas een paar maanden geleden toegegeven aan mezelf en de oogarts dat ik wel degelijk een bril moet dragen. Ik heb al een doorzichtig montuur, maar deze bruine met tortoiseprint (€ 290) lijkt me ideaal om af te wisselen. Vandaag krijg je bij Pearle Opticiens 50% korting op een volledige bril.

De 3 favorieten van redactrice Margo

1/ Tegenwoordig bedrieg ik mijn favoriete jeansbroeken maar al te graag met een mooie rok. Dit exemplaar in leder-look (€ 44,99) kan je eindeloos combineren. Vandaag shop je hem met 15% korting bij Artex Fashion.

2/ Ik ben al even aan het ontkennen dat de temperaturen terug zakken, maar sinds deze week is er geen ontkomen meer aan: het is ijskoud. Hoogtijd om een nieuwe winterjas aan te schaffen en bij het zien van deze grijze mantel (€ 129,90) kreeg ik spontaan een coup de foudre. Vandaag met 20% korting te koop bij C&A.

3/ Mijn guilty pleasure: schoenen (€ 179). Kan er nog een paar in mijn schoenkast? Neen. Zijn dat zorgen voor later, absoluut. Vandaag met 20% korting te koop bij Bent.

De 3 favorieten van redactrice Nele

1/ Rotan is weer helemaal in en ook ik ben volledig verknocht aan de trend! Deze teakhouten fauteuil (€ 199) staat dan ook al een tijd op mijn verlanglijstje. Vandaag scoor je hem met 15% korting bij Leen Bakker.

2/ Sinds mijn oude totebag er de brui aan gaf, ben ik al een tijdje naarstig op zoek naar een nieuwe hippe tas om mee te nemen naar het werk. Zoektocht volbracht, want voortaan pendel ik met deze stijlvolle doch praktische handtas van glanzend crocoleder (€ 44,99). Vandaag te koop voor 20% minder bij Veritas.

3/ Wie mij een beetje kent, weet dat ik zonder een stel witte sneakers - en een paar knalrode lippen - de deur niet buitenkom. Het schoeisel van Nike is daarbij voor obvious reasons een van mijn favorieten. Vandaag ben ik dan ook de nieuwe trotse eigenaar geworden van deze Air Monarch Sneakers (€ 55). Vandaag met 20% korting te koop bij de Bijenkorf.