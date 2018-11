Shop met korting tijdens de Nationale NINA-dag: de favorieten van de redactie Margo Verhasselt

08 november 2018

10u03 0 Style Deze zaterdag is het zover: tal van winkels geven je een fikse korting ter ere van de Nationale NINA-dag. Krijg je spontaan last van keuzestress? No worries, om je een handje te helpen gingen wij alvast op zoek naar onze favoriete items. Vandaag: de top 3 van redactrice Margo.

Oké, ik moet iets bekennen. Mijn uitpuilende kleerkast zou me - mocht hij kunnen - tegenspreken, maar ik heb écht nog nood aan een paar goede stuks die ik eindeloos kan combineren tijdens de feestdagen en op de werkvloer. Een paar panty’s, een knappe handtas (want zeg nu zelf, wie heeft dat ooit genoeg) en een leuk rokje will do the trick!

1. Zwarte handtas Gorgone, NINA-shop, normaal € 179, nu € 53,70.

2. Panty met bolletjes, Falke bij Veritas, € 20,00, scoor ze zaterdag met 20% korting op vertoon van de NINA-shoppingkaart of online.

3. Rok met panterprint, Vero Moda bij ZEB, € 49,99, scoor ze zaterdag met 20% korting op vertoon van de NINA-shoppingkaart of online.

Benieuwd welke merken allemaal meedoen? Hier vind je een volledige lijst. Veel shopplezier!