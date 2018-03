Shazam voor kleren: Asos lanceert de Style Match-tool nu ook in België en wij probeerden het uit Charlotte Dierckx

13 maart 2018

15u38 1 Style In Groot-Brittannië bestaat het al een tijdje: de Style Match-tool van de populaire Britse Webshop die voor jou op zoek gaat naar gewilde kledingitems. Een soort van Shazam, maar dan voor kleren. Sinds vandaag is de tool ook te gebruiken in België.

Instagram is de inspiratiebron voor menig modeliefhebbers, alleen is het zoeken naar stuks die lijken op die van je favoriete stijliconen vaak een tijdrovende klus. Kom je in de toekomst een leuk kledingstuk tegen in je feed? Dan kan de nieuwe tool op de Asos-app je helpen in je zoektocht naar een gelijkaardig stuk. Open simpel weg de app, ga naar de zoekfunctie en laad een foto of screenshot op van het gewenste kledingstuk. In een oogwenk krijg alle gelijkaardige items verkrijgbaar bij de Britse modegigant.

"Inspiratie kan op elk moment toeslaan, of het nu een foto is in een magazine, terwijl je door je Instagramfeed scrolt of zelfs op de hoek van de straat. Nu kun je met amper een paar kliks dat moment meteen vastleggen en onze 85.000 producten doorzoeken om het item - of iets gelijkaardigs - terug te vinden dat je heeft geïnspireerd", klinkt het bij Asos.

Omdat het bijna te mooi lijkt om waar te zijn, en wij ons afvroegen hoe accuraat de tool eigenlijk is, namen we proef op de som. Eerlijk is eerlijk, we zijn aangenaam verrast van het resultaat.

Download de app gratis voor iOS of Android.