Shanghai Fashion Week uitgesteld door coronavirus Margo Verhasselt

11 februari 2020

16u43

Bron: dazed 0 Style De modeweek van Shanghai wordt uitgesteld door het coronavirus. Een woordvoerder voor de week stelt in een persbericht dat ‘met alle partijen naar een oplossing gezocht wordt.’

Het raakte al bekend dat de Londense designer ASAI zijn show moest cancellen door het virus, maar nu wordt ook gecommuniceerd dat de volledige Shanghai Fashion Week uitgesteld zal worden door het coronavirus. Het was de bedoeling dat modellen zich massaal zouden begeven naar een van China’s grootste mode-events op 26 maart, maar dat gaat nu toch niet door. Dat maakte de organisatie gisteren bekend via het Chinees sociaalmediaplatform WeChat.

“We hopen dat iedereen waakzaam zal zijn en het advies van de overheid ter harte zal nemen”, stelt Lv Xiaolei, de vice secretary-general van de Shanghai Fashion Week. “De organisatie zal samenzitten en communiceren met alle partijen om een oplossing te vinden.” De algemene modeweek van China zou normaal op 25 maart van start moeten gaan in Beijing, al is het nog niet zeker of ook die doorgaat. Een officieel bericht laat op zich wachten, maar komt er waarschijnlijk wel.

Wanneer de week zal doorgaan is niet bekend.