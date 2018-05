Serena Williams lanceert eigen modemerk: "Ik wil dat mensen er goed uitzien, zonder veel te moeten betalen" TVM

31 mei 2018

11u52

Bron: Vogue 0 Style Eergisteren maakte Serena Williams haar comeback op het tennisveld in Parijs na de geboorte van haar dochtertje. Een wedstrijd die ze overigens won, al heeft de 36-jarige tennisster nog meer groot nieuws. Ze lanceerde deze week ook een eigen betaalbaar kledingmerk. Origineel genaamd ‘Serena’.

Williams maakte het nieuws zelf bekend op Instagram begin deze week. Haar eerste kledinglijn bestaat uit 12 items, waaronder T-shirts, denim, ondergoed, een jasje en een groene avondjurk. In de zomer breidt ze haar label al uit en komen er nieuwe items bij. Het duurste stuk kost 215 euro en dat is heel bewust gedaan. “Ik wil dat mensen er goed uitzien in mijn stukken, maar daar niet te veel voor hoeven betalen. Het moet toegankelijk blijven,” vertelde ze daar over.

De perfecte jeans

Eén van de belangrijkste items in haar collectie is voor Williams zelf de jeansbroek. “Ik werd er zo moe van om alleen maar in jeansbroeken te passen met stretch in. Het is haast onmogelijk om een broek te vinden met een dikke structuur die zowel dunne als vollere vrouwen past. Die van mij wél en de broek heeft dan ook nog dat klassieke rechte model dat zo populair was in de jaren tachtig,” aldus Williams.

Toen ze achttien was, wou de tennisster het al rustiger aan doen op sportvlak om zich in te schrijven voor een modeopleiding. Naar eigen zeggen werd ze continu afgewezen door de mode-industrie en verdwenen haar plannen steeds last minute richting vuilbak. Ze verloor er de moed echter niet door, maar wou net alleen maar nog harder werken om haar modedromen in vervulling te doen gaan. “Ik leerde wat het betekent om in jezelf te investeren en dat geloof in mezelf heeft me hierbij enorm geholpen.”

De collectie is online te koop, al zijn een deel van de items wel al uitverkocht.