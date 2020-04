Selena Gomez verklapt meer over haar beautylijn Margo Verhasselt

14 april 2020

Nadat ze aankondigde dat ze ook een beautymerk zou uitbrengen, licht Selena Gomez (27) eindelijk een tipje van de sluier over 'Rare Beauty'.

“Het is niet alleen een merk, het is een levensstijl”, vertelde Gomez enkele maanden geleden over de lijn. “Veel te veel mensen voelen zich gevangen door onrealistische verwachtingen die onmogelijk te verwezenlijken zijn. Rare Beauty gaat over het accepteren van wie je bent en het vinden van de schoonheid in je onvolkomenheden. Ik wil niet meer perfect zijn, ik ben gewoon mezelf. Zeldzame schoonheid gaat niet over hoe andere mensen je zien, maar over hoe je jezelf ziet.”

De cosmeticalijn kreeg de naam Rare Beauty, wat in het Nederlands vertaald wordt als zeldzame schoonheid. Komt dat bekend voor? Kan zijn, de zangeres bracht begin januari een nieuw album uit dat dezelfde naam kreeg.

In een gesprek met comédienne Amy Schumer (38) licht ze eindelijk een tipje van de sluier. Er zal sowieso een rode lippenstift van Gomez uitkomen en daarnaast werkt ze ook aan 48 kleuren foundation en concealer. Maar ook aan mascara zou de popster zich wagen. Schumer vroeg namelijk om één simpel dingetje: ‘mascara die niet plakt’. Waarop Gomez een duidelijke: “Komt in orde” antwoordde.