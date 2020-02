Selena Gomez lanceert eigen cosmeticalijn Ann Laenen

05 februari 2020

14u12

Bron: Harpers Bazaar 0 Style Selena Gomez kondigde in augustus 2019 aan dat ze ambities had om een eigen cosmeticalijn te starten. Op concrete plannen daarvan moesten we een half jaar wachten. Maar nu worden we niet langer in spanning gehouden. Haar cosmeticalijn krijgt de naam Rare Beauty en bestaat voornamelijk uit lippenstift, blush, highlighter en oogmake-up.

“Het is niet alleen een merk, het is een levensstijl”, vertelt Gomez. “Veel te veel mensen voelen zich gevangen door onrealistische verwachtingen die onmogelijk te verwezenlijken zijn. Rare Beauty gaat over het accepteren van wie je bent en het vinden van de schoonheid in je onvolkomenheden. Ik wil niet meer perfect zijn, ik ben gewoon mezelf. Zeldzame schoonheid gaat niet over hoe andere mensen je zien, maar over hoe je jezelf ziet.”

Gelijknamige single

De cosmeticalijn kreeg de naam Rare Beauty, wat in het Nederlands vertaald wordt als zeldzame schoonheid. Komt die naam jou bekend voor? Dat kan. Selena Gomez bracht begin januari haar nieuw album uit dat dezelfde naam kreeg. Er zijn nog niet veel details over de cosmeticalijn bekend, maar de zangeres wordt tegenwoordig wel vaak gespot met heldere en gewaagde lippenstift. De kans bestaat dus dat ze al maanden haar eigen producten stiekem showt. Haar fans zullen wel nog even moeten wachten. Rare Beauty wordt deze zomer verkocht in de Sephora-winkels in Noord-Amerika en op RareBeauty.com.

Gomez vervolledigt een ellenlange lijst van beroemdheden met een plaatsje in de schoonheidswereld. Naast Rihanna’s Fenty Beauty en Lady Gaga’s Haus Beauty vinden we er ook Kylie Jenner en Kim Kardashian terug. Selena Gomez markeerde haar plaats op de lijst in 2011 met Selena Gomez Eau de Parfum. Een geur volledig bepaald door haar fans, zij mochten stemmen op verschillende combinaties.

En of mensen zitten te popelen? Jazeker. Op Instagram heeft de cosmeticalijn al 1,1 miljoen volgers in minder dan 24 uur.