Scrubben of peelen: wat is het verschil? Eva Van Driessche

19 februari 2018

19u32 0 Style Peelen is nog altijd de beste manier om je huidtextuur te verfijnen en je huid een mooiere uitstraling te geven. Dankzij de nieuwste formules kunnen ook gevoelige huidtypes van een peeling genieten.

Scrubben of peelen? Het is niet helemaal hetzelfde. Een scrub boent je huid op mechanische wijze glad met een korreltextuur, terwijl een peeling zuren gebruikt om dode huidcellen op te lossen. Oude scrubs waren vaak heel ruw, zodat ze je huid konden irriteren. Ze bevatten ook vaak plastics die in het zeewater terechtkwamen. Nu werken beautymerken met zachtere, natuurlijk afbreekbare materialen. We zien ook een opmars van vloeibare peelings voor thuis. Bijzonder efficiënt, maar let op met hoge concentraties als je een heel gevoelige huid hebt.

Dos & donts van peelen

1. Scrub of peel 's avonds. Je huid is wat gevoeliger achteraf, zeker voor UV-licht. Kalmeer met een voedende nachtcrème.

2. Een peeling of exfoliatie is prima in de winter. Maar je huid wordt na een behandeling gevoeliger voor de zon, gebruik dus altijd een SPF in je dagcrème als je regelmatig scrubt of een peeling gebruikt.

3. Harder is niet beter. Een korrelscrub masseer je met zacht ronddraaiende bewegingen in, ga niet schuren want dan beschadig je je huid.

4. Heb je couperose of een heel gevoelige huid? Vraag dan raad aan je dermatoloog en overdrijf niet

5. Een peeling of scrub doe je 2 tot 3 keer per week. Bij gevoelige huid volstaat 1 keer.

6. Scrub nooit een beschadigde of gekwetste huid.

1. Absolue Precious Cells van Lancôme, € 115 in de parfumerie

Deze nachtpeeling met voedende rozenolie zorgt terwijl je slaapt voor een gladde, stralende huid.

2. Oxygen-Peel van Filorga, € 29,90 bij ICI PARIS XL en in de apotheek

Vervuiling verstikt langzaamaan onze huid. Deze micropeelinglotion geeft je huid een nieuwe frisheid dankzij een zachte exfoliatie en intense hydratatie.

3. Lotion Phyto-Peeling van Cinq Mondes, € 34 www.cinqmondes.com

Deze lotion kan je elke avond na het reinigen gebruiken. Natuurlijke fruitzuren (AHA’s) en glycolzuur optimaliseren de celvernieuwing.

4. Smooth Sugars van L’Oréal Paris voor drie huidtypes € 10,99 bij de drogist

100% natuurlijke exfoliërende suikers met fijne korrel maken je poriën weer grondig schoon. Je maakt er ook je lippen kuszacht mee.