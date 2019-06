Schoenontwerper Christian Louboutin stelt persoonlijk archief tentoon Margo Verhasselt

11 juni 2019

10u12

Bron: Vogue 0 Style Rode zolen, torenhoge hakken en een schare bekende fans: Christian Louboutin is meer dan alleen een schoenontwerper, hij is ook een icoon. Goed nieuws voor de fans van de schoenontwerper want in februari 2020 opent er in Parijs een grote expositie in het Palais de la Porte Dorée.

Christian Louboutin geeft een kijk in zijn persoonlijk archief en stelt zijn meest iconische creaties tentoon. En de collectie is er eentje om u tegen te zeggen. In totaal ontwierp de Franse schoenmaker ongeveer 15.000 schoenen en laarzen. Maar niet alleen zijn eigen collecties zijn te bewonderen, ook de samenwerkingen die Louboutin door de jaren heeen aanging, worden in de kijker gezet. Hij werkte bijvoorbeeld al samen met de Spaanse choreograaf Blanca Li en de Pakistaanse kunstenaar Imran Qureshi.

Je kan de expositie gaan bezichtigen van 20 februari tot 28 juli 2020 in het Palais de la Porte Dorée in Parijs.