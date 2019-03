Schoenenmerk Keen reageert onverwacht op plagiaat van Gucci Liesbeth De Corte

27 maart 2019

13u07

Bron: Footwear News, The New York Times 0 Style Gucci heeft een nieuwe schoen op de markt gebracht. Het is een soort kruising tussen een sneaker en een sandaal, en tilt het begrip van de ‘ugly dad sneaker’ tot een compleet nieuw niveau. Al is dat nog niet het meest opvallende aan het schoeisel: het lijkt wel een exacte kopie van een ontwerp van schoenenmerk Keen.

Namaak is een van de grootste pijnpunten in de modewereld. Deze keer is het Gucci die zich er schuldig aan heeft gemaakt, of zo lijkt het toch. Het Italiaanse modehuis postte een foto van z’n nieuwste schoen - een kruising tussen een sportsandaal en een sneaker - op Instagram.

Het duurde niet lang of de commentaar stroomde binnen. Verschillende socialemediagebruikers merkten op dat het ontwerp wel héél erg lijkt op een outdoor-sandaal van Keen, een merk uit Portland. Het enige verschil? Het exemplaar van Keen kost zo’n € 100, terwijl het prijskaartje van Gucci 9 keer zo duur is.

Ondertussen is de hetze Keen ter ore gekomen, en zij hebben op een zeer verrassende manier gereageerd. “We voelen ons echt vereerd om gelinkt te worden aan zo'n iconisch merk", zo laat Ashley Williams, marketing manager bij Keen, weten. Het bedrijf uit Portland heeft besloten om géén klacht in te dienen, maar te reageren met humor. Zo hebben ze de campagnefoto van Gucci nageaapt. Mét een hond.

“We hebben een email verstuurd naar onze medewerkers, met de mededeling dat we een fotoshoot gingen organiseren. Verschillende mensen kwamen opdagen, en één van hen had een hond mee. Voor we het wisten, zette de hond zijn poten mee in de schoenen en hadden we een geniale foto”, verduidelijkt Williams. Het plaatje werd gedeeld op de sociale media van Keen met het ludieke bijschrift: “Liefste Gucci. We voelden ons geïnspireerd door jullie inspiratie op onze inspiratie. XOXO Keen Team.”

Williams vindt het op zich niet vreemd dat een luxelabel zich baseert op een outdoor merk. “Steeds meer mensen gaan in steden wonen. Al die stedelingen gaan steeds vaker op zoek naar outdoor ontspanning in de natuur. Of ze nu naar een park trekken of op reis gaan: natuur wordt belangrijker”, zegt ook haar collega Erik Burkbank. “Het is dan ook geen verrassing dat modemerken deze trend volgen.”