Schoenen Torfs stopt met het gebruik van bont TVM

04 april 2018

13u55 0 Style De Belgische schoenenwinkelketen Torfs stopt vanaf de wintercollectie 2018 met bont verkopen. Dat kondigen Wouter Torfs, CEO van Schoenen Torfs, en Ann De Greef, directeur van GAIA, aan in een gemeenschappelijk persbericht. “Het ethische engagement van Torfs zorgt ervoor dat duizenden dieren gespaard worden van een wrede dood enkel en alleen voor hun pels.”

Als lid van de internationale coalitie ‘Fur Free Alliance’, onderhandelt dierenrechtenorganisatie GAIA met grote kledingmerken om niet langer dierenbont te verkopen en het Fur Free Retailer (Handelaars zonder bont) programma te ondertekenen. En met succes zo blijkt want na onder meer JBC en Bershka onderschrijft nu ook Torfs het handelaars zonder bont programma.

Nooit diervriendelijk

Directeur van GAIA Ann De Greef reageert verheugd: “Opnieuw wordt duidelijk dat het perfect mogelijk is mode en ethiek te combineren”, adus De Greef. “Bont teert op het leed van pelsdieren en is dus nooit diervriendelijk. Het doden van wilde dieren zoals nertsen enkel voor hun vacht is niet meer van deze tijd: niet voor de consument en ook niet meer voor de modewereld.”

CEO Wouter Torfs: “Toen ik meer dan 30 jaar geleden in de schoenenretail begon te werken, waren laarsjes met konijnenbont heel populair. Dat lijkt vandaag ondenkbaar te zijn. Dat stemt mij hoopvol over de evolutie van ons collectief geweten.”

Torfs volgt in de voetsporen van verschillende andere merken en winkelketens die bont al afzwoeren. Recent maakten we nog een overzicht van enkele luxelabels die het goede voorbeeld geven.