Scalpcare is de nieuwe skincare: de massageborstel voor de hoofdhuid uitgetest Liesbeth De Corte

08 december 2019

09u38 0 Style Echte schoonheid zit vanbinnen. Maar niemand zegt dat we de natuur geen handje mogen helpen. En daarvoor hoef je niet altijd naar het schoonheidssalon, want met de nieuwe generatie beautytools kan je gewoon thuis aan de slag. Dat is ook precies wat team-NINA deed. We testten de nieuwste snufjes uit schoonheidsland uit: vandaag het verdict over de massageborstel voor de hoofdhuid.

Dagcrèmes. Serums. Tonics. Cleansers. Moisturizers. Lotions. Producten voor de huid bestaan er bij de vleet. Om maar te zeggen: die markt is best verzadigd. Het is dan ook geen verrassing dat de beauty-industrie de laatste tijd zijn pijlen richt op een nieuw segment: de hoofdhuid. Jawel, scalpcare is de nieuwe skincare.

In de Verenigde Staten en Japan is wellness voor je hoofd tegenwoordig het van het. Als we internationale media mogen geloven, zie je er de ene na de andere ‘head spa’ opduiken. Bij ons zijn vooral producten voor een gezonde hoofdhuid bezig aan een flinke opmars.

Huid met een pelsje

Dat merkt ook dermatoloog Thomas Maselis. Op zich niet zo vreemd, vertelt hij, want er is een groot verschil tussen je velletje op je snoet en je hoofdhuid. “Dat is in feite het enige deel van ons lichaam dat nog een pels heeft. Je haren zorgen ervoor dat de scalp wat vettiger is. Dat creëert bij wijze van spreken een laagje dat het haar zacht hout en het beschermt tegen bacteriën, virussen en schimmels.”

En die verschillen vragen om een verschillende verzorging. Toch? “Niet per se. Je hoofdhuid is best in staat om voor zichzelf te zorgen”, verklaart Maselis. “En toch zie ik steeds meer nieuwe producten die de hoofdhuid moeten reinigen, zoals massageborstels. Maar wat wordt er exact bedoeld met reinigen? Al te vaak is het gewoon een synoniem voor scrubben, en daar ben ik geen voorstander van. Scrubben kan immers dat beschermend laagje irriteren, waardoor je hoofdhuid net droger wordt. Het omgekeerde effect van wat je wil bereiken.”

Uitgetest

In de naam van de wetenschap namen we alsnog de proef op de som. Concreet probeerden we een massageborstel van Leonor Greyl uit. Toegegeven: ik was een beetje biased. Ik behoor namelijk tot de uitzonderingen die graag naar de kapper gaan, al is het maar voor het halfuurtje genieten aan de wastafel. Met deze borstel zou je zogenaamd die deugddoende hoofdmassage naar je eigen badkamer halen.

Hoe het juist werkt? In tegenstelling tot de massagetools die we allemaal nog van vroeger kennen, gebruik je deze niet in de zetel, maar onder de douche. Eerst breng je shampoo aan en emulgeer met je vingers, zoals gewoonlijk. Vervolgens masseer je gedurende één minuut met de borstel. Die zou schilfers en vuilresten verwijderen, en de microcirculatie stimuleren voor een betere zuurstoftoevoer. Volgens de theorie zou dit voor een gezondere haardos zorgen. Bij mij zorgt het vooral voor een beter humeur. Zelden stapte ik zo ontspannen uit de douche.

Mijd het knotje

“Voor glanzende, gezonde lokken is een conditioner je ideale partner in crime”, voegt Maselis daar nog aan toe. “Door zonlicht, uv-straling, chemische producten, kleurbehandelingen of temperatuurverschillen in de winter kunnen je haren, die in feite dode keratinevezels zijn, afzien en een ruwer oppervlak vertonen. Bijgevolg wordt je kapsel stugger en moeilijker te doorkammen. Een conditioner, eventueel met hydraterende eigenschappen voor de hoofdhuid, is dan geen overbodige luxe.”

Het allerbeste wat je volgens de dermatoloog kunt doen voor de hoofdhuid? Je haar drogen als je uit de douche stapt. Zeker als je een gevoelige hoofdhuid of lange haren hebt. “Raar maar waar: water droogt je huid uit. Na een bad of douche je natte lokken in een knotje wringen, is dus niet zo’n goed idee. Om te vermijden dat je hoofdhuid uitdroogt en dat je opgezadeld zit met droge schilfertjes, moet je dus het best de haardroger gebruiken.”

Massageborstel van Leonor Greyl, € 24, te koop online of in verkooppunten.