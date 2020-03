Kruidvat Gesponsorde inhoud Say what? De populaire vegan make-up van ‘Udäv Krit’ is eigenlijk van ... Kruidvat! Aangeboden door Kruidvat

11 maart 2020

De gloednieuwe make-up van Udäv Krit was hét beautynieuws van de afgelopen weken. Het exclusieve merk liet zich inspireren door de Scandi-beautytrend bij het ontwikkelen van 100% vegan make-up en een nieuwe, simpele make-uproutine. Nu blijkt dat de make-up van ‘Udäv Krit’ helemaal niet zo exclusief is, want stiekem gaat het gewoon over de nieuwe make-up lijn van ... Kruidvat!

Udäv Krit was de afgelopen tijd helemaal trending in beautyland. Het werd overal gehypet als hét nieuwe exclusieve vegan beautymerk met een eigen website, ambassadeurs en zelfs een pop-up store. Maar de hele tijd ging het gewoon om de nieuwe betaalbare make-uplijn van Kruidvat ... Ook wij werden beetgenomen, want in dit artikel testten we zonder het te weten de Kruidvat-producten met Udäv Krit-branding uit en werd de eyeliner zelfs gepromoveerd tot onze persoonlijke top 3.

Kruidvat neemt beautywereld beet

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn, dat is het motto van Kruidvat. Omdat veel mensen zich toch laten leiden door het imago en de prijs van producten, bedacht het merk een slimme marketingtruc. Kruidvat lanceerde haar nieuwste make-upcollectie onder het pseudoniem ‘Udäv Krit’, een anagram van het merk Kruidvat, compleet met een uitgebreide marketing- en social mediacampagne.

Voor Vlaamse vrouwen, door Vlaamse vrouwen

De vegan beautycollectie van Kruidvat werd ontwikkeld nadat het merk onderzoek deed naar hoe de vrouw van vandaag omgaat met make-up. Uit hun consumentenonderzoek in Vlaanderen en Nederland bleek immers dat bijna de helft van de vrouwen niet weet welke beautyproducten ze nu eigenlijk nodig heeft. Daarnaast kwam naar voren dat slechts 4% van de vrouwen meer dan 15 minuten besteedt aan haar make-up. Dus vond Kruidvat het hoog tijd voor een simpele beautycollectie!

Betaalbare beauty

Kruidvat wil met haar simpele beauty heroes tegemoetkomen aan de wensen van de vrouw van vandaag. Kortom: meer impact met zo weinig mogelijk stappen. Want waarom zou je een 10-stappenroutine hanteren als je ook voldoende hebt aan 5 kwalitatieve basics? En die hoeft volgens het merk helemaal niet duur te zijn. Behalve de naam en de prijs, verandert er immers helemaal niets aan de producten van ‘Udäv Krit’. Zo bewijst Kruidvat dat er geen duur prijskaartje hoeft te hangen aan goeie, kwalitatieve producten voor elke dag.

Je shopt de beauty essentials van Kruidvat online op www.kruidvat.be (vanaf 11 maart) of in een van de Kruidvat-winkels (vanaf 17 maart). De prijs varieert tussen € 2,79 en € 5,99.