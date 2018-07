Sandalen voor mannen: de do’s en vooral ook de don’ts Timon Van Mechelen

16 juli 2018

15u40 0 Style Je moet geen stylist zijn om te weten dat Jezus-sandalen voor mannen (en uiteraard ook voor vrouwen) niet door de modebeugel kunnen. Maar wat voor schoeisel trek je dan in godsnaam wél aan op dit soort bloedhete dagen? Dan toch maar zweten in een paar sneakers of in campingstijl de hitte trotseren op badsloefkes?

Tijdens de mannenmodeshows voor de lente en zomer van 2018 waren sandalen een grote hit. Onder andere Dries Van Noten, Prada en Louis Vuitton lieten de herentenen bloot. Maar je werk in België is natuurlijk niet hetzelfde als de catwalk in Parijs. Sowieso is er voor mannen, ondanks de groeiende populariteit, vrij weinig variatie op vlak van sandalen. Enerzijds zijn er de klassieke lederen modellen, anderzijds de sportieve exemplaren. Wij leggen uit waar je op moet letten wil je stijlvol voor de dag komen deze zomer.

De klassieke lederen sandaal

Met klassieke lederen sandalen kun je weinig verkeerds doen, mits je een goed model uitkiest. Vermijd al te veel franjes, maar kies voor eenvoudige exemplaren in een neutrale kleur als zwart of bruin. Ga voor echt leder, want daar krijg je minder snel zweetvoeten in doordat de natuurlijk stof ademt. Less is more is de belangrijkste regel om te onthouden!

1. COS, € 69,00, online en in de winkels te koop.

2. Sacha, € 49,99, online en in de winkels te koop.

3. Sandro, € 225,00, online en in de winkels te koop.

Het sportieve model

Lang werden sportieve sandalen zowaar uitgekotst binnen modekringen, maar daar is sinds een jaar of twee verandering ingekomen. Gucci, Prada en andere bekende merken hebben nu modellen in nylon of rubber in hun collectie zitten en zoals we een tijd geleden al schreven, zijn zelfs badslippers tegenwoordig hip.

Om te vermijden dat je eruitziet alsof je op strandvakantie in Benidorm bent, combineer je de sportieve sandaal idealiter met een lange pantalon of short in een klassieke stof, en draag je daarboven een simpel hemd of T-shirt. De kleur en vorm van de sandaal maken hierbij minder uit, omdat je sowieso al opvalt met zo'n sportief paar aan je voeten. De negatieve reacties van je omgeving zul je er helaas ook bij moeten nemen. Lang niet iedereen is fan van deze stijl, maar daar hoef jij je uiteraard niets van aan te trekken.

1. Teva x Porter, € 85,00, via END Clothing.

2. Camper, € 125,00, online en in de winkels te koop.

3. Prada, € 87,50, via VIER Antwerp.

Overige

Sinds een tijdlang kan ook de Birkenstock weer terug, zij het dan wel nooit die met een bandje tussen je teen. Kies voor het klassieke 'Arizona' model met twee bandjes, in zowel felle als neutrale kleuren. Teenslippers kunnen écht alleen op het strand en van wandelsandalen, vooral die in de kleur bruin en beige, moet je al-tijd heel ver weg blijven.