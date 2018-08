Samenwerking tussen Vans en Van Gogh Museum in paar uur uitverkocht, maar er komt een relaunch Timon Van Mechelen

07 augustus 2018

10u05 1 Style Onlangs kondigden Vans en het Van Gogh Museum een samenwerking aan, waarbij enkele van de meesterwerken van de Nederlandse kunstschilder vertaald werden naar sneakers en kledij van het merk. In een paar uur tijd was de capsulecollectie bijna volledig uitverkocht, maar gelukkig komt er een relaunch. Een deel van de opbrengsten van het project gaan naar het behoud van Vincent Van Goghs erfgoed en kunstcollectie.

Vincent Van Gogh is een van de belangrijkste post-impressionistische kunstschilders in de Westerse kunstgeschiedenis en behoeft voor de meeste mensen waarschijnlijk geen introductie meer. Hij wordt geroemd om zijn werk dat emotionele, kleurrijke en persoonlijke expressies van het leven uitbeeldt. Vans werkte nauw samen met het team van het Van Gogh Museum en selecteerde zes werken uit Van Goghs oeuvre die het dichtst aanleunen bij Vans. Zo werden Schedel, Amandelbloesem, Zonnebloemen en Van Goghs zelfportret toegepast op de Vans-collectie en laten ze een nieuwe interpretatie van deze werken zien.

Om ervoor te zorgen dat zijn oevre ook toegankelijk blijft voor volgende generaties, gaat een deel van de opbrengsten van het project naar het behoud van zijn werken. Het Van Gogh Museum Enterprises BV (VGME) zorgt daarvoor.

En met succes. De collectie werd op 3 augustus officieel gelanceerd via vans.eu, in Vans-winkels en geselecteerde multibrand stores en was in een paar uur tijd bijna volledig uitverkocht. Met wat geluk kun je nog een paar sneakers scoren als je een kleine of grote schoenmaat hebt, maar bijna de volledige capsulecollectie is de deur uit ondertussen. Maar niet getreurd, het Amerikaanse skatemerk kondigde wegens groot succes een relaunch aan. Een exacte datum is nog niet bekend, regelmatig de site van Vans in de gaten houden is dus de boodschap.