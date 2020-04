Saint Laurent schrapt modeshow en planning voor dit jaar Margo Verhasselt

28 april 2020

15u13 0 Style Tijdens de modeweken begin dit jaar was het al duidelijk: de impact van het coronavirus op de modewereld is enorm. Maar niemand kon voorspellen dat ook de modeshows in de toekomst hinder zouden ondervinden van de pandemie. Luxe modehuis Saint Laurent kondigt nu zelfs aan dat ze niet meer deelnemen aan de voorziene shows.

Vorige week werd nog aangekondigd dat de modeweek van Londen voor het eerst (en enkel) digitaal door zal gaan. De datum wordt ook vervroegd. In plaats van in september vindt de modeweek plaats in juni, van 12 tot 14 juni. Dat betekent twee dingen: het modefestijn wordt een tikkeltje ingekort in vergelijking met vorige seizoenen én het valt samen met de modeweek voor de mannencollecties, die altijd georganiseerd wordt op het einde van de lente. De lijnen zullen daarom nu ook genderneutraal zijn.

Maar ook Saint Laurent kondigt dus een nieuwe aanpak aan: ze cancelen hun spring ‘21-show en verwijderen hun planning voor de rest van het jaar. “We hebben besloten ons schema om te gooien en onze collecties te lanceren op ons eigen tempo." Ze benadrukken daarbij dat ze focussen op de situatie van vandaag en dat creativiteit primeert.

Creatieve directeur Anthony Vaccarello legt uit dat de beslissing genomen werd door ‘de huidige situatie en de radicale veranderingen’. Hij vertelt in een interview met modewebsite WWD dat hij ‘dit seizoen zijn collectie wil presenteren wanneer hij daar klaar voor is.’

Saint Laurent is het eerste grote label dat afstand doet van de traditionele kalender door de pandemie.