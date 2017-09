Saint Laurent bewijst dat yeti-laarzen wel degelijk sexy kunnen zijn Timon Van Mechelen

16u17 0 Getty Images Style Crocs, teenslippers, watersandalen en nu yeti-laarzen, ofwel zijn modeontwerpers massaal hun gevoel voor mode kwijt ofwel zijn "lelijke" schoenen écht aan een opmars bezig. De harige vrienden die gisterenavond op de catwalk van Saint Laurent te zien waren, worden nu in ieder geval al getipt als dé musthave van het seizoen.

De yeti-laars werd voor het eerst gespot in de jaren zeventig, toen gingen vrouwen er massaal in uit. Daarna kregen de schoenen een minder modieuze reputatie, om anno 2017 helemaal in de vergetelheid te geraken. Tot ze gisterenavond hun comeback maakten op de catwalk van Saint Laurent. Creatief directeur Anthony Vaccarello stak ze in een kniehoog jasje, plaatste er een hak onder en stuurde ze de catwalk op in wit, blauw en zwart.



Vorig seizoen bedacht dezelfde Belgisch-Italiaanse ontwerper ook al de veelbesproken glitterlaarzen die iedereen wou hebben. Zijn deze yeti-laarzen hetzelfde lot beschoren of blijven ze best in de vergeetput van de mode zitten?

