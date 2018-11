S.O.S winterweer: de beste producten voor droge en gebarsten lippen Valérie Wauters

20 november 2018

15u54 0 Style Samen met de koude komen ook alle winterkwaaltjes weer terug. Heb jij dezer dagen last van droge, schrale of gebarsten lippen? Dan helpen wij je graag uit de nood. Wij zetten de beste producten op een rijtje om jouw pijnlijke mond te verzorgen en herstellen.

1. Kneipp, Lipcare Sensitive Care Almond Candelilla, € 5,99 bij Di.

Natuurlijke lippenbalsem met een vegan-friendly formule die langdurig en intensief hydrateert en verzorgt.

2. Physicians Formula, Argan Wear Ultra-Nourishing Argan Lip Oil Duo, € 14,90 bij Di.

Set van twee tubes verzorgende lipolie met arganolie. Verzorgt je lippen en geeft ze een voluptueuze glans!

3. Avène, Cicalfate Herstellende Lippenbalsem, € 6,50 bij de apotheek.

Verzorging die gekloofde lippen en andere geïrriteerde zones herstelt, verzorgt en beschermt.

4. The Body Shop, Born Lippy Pot Lip Balm, € 3,50 bij The Body Shop.

Voor gehydrateerde lippen die verzorgd aanvoelen. De mooie tint geeft je lippen een leuk kleurtje terwijl ze lekker zacht blijven.

5. Yves Rocher, Golden Tea Lippenbalsem, € 1,95 bij Yves Rocher.

Deze balsem met de frisse, verfijnde geur van Golden Tea voedt en beschermt de lippen. De romige formule is verrijkt met zoete Amandelolie en Karitéboter.

6. Lord & Berry, Active Spa Lip Balm & Primer, € 19,95 bij brands.theartists.be.

Transparante en voedende balsem die ook gebruikt kan worden als primer voor het aanbrengen van een gekleurde lipstick. Met sheaboter en jojoba-olie.

7. Kiehl’s, Buttermask for Lips, € 28 bij Kiehl’s.

Buttermask For Lips is geformuleerd met fair trade kokosolie en wilde mangoboter, en maakt de droge lippen soepel, zacht en glad gedurende de nacht.