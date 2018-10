S.O.S puistjes: een stappenplan dat er komaf mee maakt Margo Verhasselt

02 oktober 2018

11u06

Bron: well+good 0 Style Puistjes, pukkels, rode bultjes: hoe je ze ook wil noemen, het is een bijzonder vervelend probleem waar iedereen van tijd tot tijd mee te maken krijgt. Vooral hun onaangekondigde entree kan voor heel wat frustraties zorgen. Zo maak je er korte metten mee.

Wakker worden met een knoert van een puist op je gezicht, het overkomt de beste, maar soms krijg je ook een heel onaangenaam onderhuids bericht. Een pijnlijke zwelling die aankondigt dat een puistje al enkele weken aan het broeden is op een geweldig plan om jouw dag/week te verpesten. We leggen uit wat je in dat geval moet doen.

Eerst en vooral: hoe verleidelijk het ook mag zijn, probeer de ambetanterik niet uit te pitsen. Ga je een onderhuidse puist met twee vingers te lijf? Dan is de kans groot dat de vuiligheid zich onder je huid verspreidt en voor meer zwelling en roodheid gaat zorgen. Daarnaast zal het ook langer duren voor het geneest en loop je hoogstwaarschijnlijk ook nog een ontsteking op.

Wat moet je wel doen?

1. Ice ice, baby

Een ijsblokje is je beste vriend op dit moment. Doe een ijsblokje in een stukje keukenrol of een servet en hou het 10 minuten op het puistje, 10 minuten eraf, en vervolgens weer 10 minuten erop. Dit zal de zwelling een pak verminderen. Het is wel belangrijk dat je het ijs er niet te lang ophoudt, en ook niet direct op de huid aangezien koude je huid ook kan verbranden. Was daarna je gezicht en doe een beetje dagcrème op.

2. Scrub

Je gezicht wassen met een scrub kan op dit moment ook een ware redding zijn. Een zachte scrub kan helpen om vuil en dode huidcellen te verwijderen. Daarnaast haalt het ook bacteriën weg die zich in de bovenste laag van je huid nestelen.

3. Hou het schoon

Ga op zoek naar producten met een antibacteriële werking, die houden de huid schoon en zorgen dat de infectie zich niet gaat verspreiden. Met producten waar tea tree olie, rozemarijn en tijm inzit, zit je goed.

4. Hydrateren is de boodschap

Wat je ook doet: probeer je puist niet uit te drogen. Zorg ervoor dat je huid gehydrateerd blijft. Als je je huid probeert uit te drogen, zal hij antwoorden door meer olie te produceren, wat voor meer puistjes zal zorgen.

5. Blijf weg van zuivel

Een extra stap is wegblijven van zuivelproducten, wanneer je veel last hebt van acne. Je moet het niet volledig uit je dieet schrappen, maar er wat minder van eten/ drinken kan helpen.