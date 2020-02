Roze haar à la Neymar of Lady Gaga: zo doe jij het ook LDC & VW

03 februari 2020

12u55 2 Style Wat hebben Neymar, Lady Gaga, Justin Bieber en Taylor Swift gemeen? Ze zijn niet vies van een streepje kleur in hun leven. Letterlijk dan, want ze hebben allemaal recent hun haar roze geverfd. Droom jij ook van zo’n kleurrijke coupe? Wij verklappen hoe je dat het best aanpakt.

Sinds Pantone ‘Rose Quartz’ in 2016 verkoos tot kleur van het jaar, is coupe roze een enorme haartrend. Verschillende sterren, bloggers en it-girls zijn al gespot met pastelkleurige lokken. De meest recente voorbeelden zijn onder meer voetballer Neymar, en zangers Lady Gaga, Justin Bieber en Taylor Swift.

Millennial pink

Maar waarom is net deze accentkleur al seizoenenlang populair? Wij hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat de bekendste generatie aller tijden, de millennials, er voor iets tussen zit. Want jarenlang werd roze als ‘fout’ beschouwd: het werd gelinkt aan ietwat truttige kinderkamers of sentimentele oma’s. En wat vroeger smakeloos en marginaal was, vinden millennials net modieus. In dat opzicht is het dan ook niet vreemd dat ze de Barbie-kleur enthousiast omarmd hebben én dat de kleur al snel ‘millennial pink’ gedoopt werd.

Daarnaast is roze ook best een draagbare kleur. En tijdens de grijze wintermaanden komt deze vrolijke tint nog meer tot z’n recht. Bye bye winterblues! Roze lokken hebben tot slot nog een extra voordeel: het ziet er zowel schattig als stoer uit. Perfect voor wie een gewaagde make-over wilt, maar een tatoeage iets te drastisch vindt en een piercing een tikje te pijnlijk.

Tips

Wil jij deze kleurige look ook omarmen? Wij vroegen aan kapper Jelle Bogaerts van kapsalon Human Details waar je rekening mee moet houden. “Er moet eerst en vooral gezegd worden dat pastelkleuren alleen mogelijk zijn op blond haar. Bekijk dus met je kapper of je bereid bent om blond te gaan, moest dat nog niet het geval zijn. Daarnaast moet je er ook rekening mee houden dat pastelkleuren niet erg lang in je haren blijven zitten, en dat je dus meer als blondine zal rondlopen dan met je pastelkleur. De houdbaarheid van je pastellook hangt af van je type haar, en van de regelmaat waarmee je het wast. Met elke wasbeurt zal de pastellook vervagen en verminderen. Hou er bovendien ook rekening mee dat wanneer je zeer gevoelig of beschadigd haar hebt, het kan gebeuren dat je pastelkleuren al na 1 wasbeurt verdwenen zijn.”

Wil je zo lang mogelijk van de kleur genieten? Besteed dan voldoende aandacht aan de verzorging. Idealiter schaf jij je een shampoo en conditioner aan voor gekleurd haar. Stap ook niet te vaak onder de douche, want dan verandert je haarkleur sneller. In plaats van elke dag je haar te wassen, doe je dus beter af en toe beroep op droogshampoo. Ook een paar keer per week een voedend serum op je lokken smeren is aangeraden.

1/ Colorista Hair Make-up van L’Oréal Paris, € 3,99, o.a. te koop via DI.

2/ Rosé Super Cool Color van Bleach London, € 7, o.a. te koop via Cult Beauty.

3/ Angel Rinse conditioner van Kevin Murphy, € 25,50, o.a. online te koop.

4/ Verzorgende serum van Bumble and Bumble, € 42,90, o.a. te koop via Ici Paris XL.

5/ Color Continue Shampoo van Moroccanoil, € 29,80, o.a. te koop via John Beerens.

6/ City Beats Vibrant Haircolor van Redken, o.a. te koop via verkooppunten.