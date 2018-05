Royal madness: hoe het Britse koningshuis de mode al decennialang beïnvloedt David Devriendt

18 mei 2018

14u35 0 Style Het Britse koningshuis regeert de jongste tijd het nieuws. Kate kreeg haar derde kindje en dit weekend trouwt Meghan Markle zich in de beroemde familie. Allebei stijliconen, maar dé grootste modemuzes dit seizoen zijn vooral Lady Di en - opvallend - de Queen. Vier klassevrouwen, vier stijlen. Rule, Britannia!

Vera Wang? Alexander McQueen? Of een van de andere Britse ontwerpers? De geruchtenmolen over welke jurk Meghan Markle deze zaterdag zal dragen op haar huwelijk met haar droomprins, maakt overuren. Ook wij somden gisteren nog eens op wat we al weten. Het is een vraag die niemand zich in september vorig jaar stelde. Simpelweg omdat er toen van Meghan als koninklijke verloofde nog totaal geen sprake was (de officiële aankondiging van hun relatie kwam er pas in november), maar ook omdat iedereen toen volledig in de ban was van prinses Diana.

