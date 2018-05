Rosie Huntington-Whiteley lanceert eigen make-upcollectie TVM

22 mei 2018

17u41

Bron: Vogue 0 Style Topmodel Rosie Huntington-Whiteley gaat een eigen make-up lijn uitbrengen. Dat heeft ze zelf aangekondigd via haar Instagram Stories. Het merk zal ‘Rose Inc.’ heten, andere details zijn nog niet geweten.

Op Instagram postte het Britse model en actrice twee foto’s waarbij ze in de tekst doorverwijst naar het Instagramaccount ‘Rose Inc.’ In het profiel daar staat te lezen ‘Beauty from the Insider out’. Op de foto’s is Rosie te zien met een natuurlijke make-uplook, met veel zachte roze- en aardetinten op haar gezicht.

Op de website van Rose Inc. kan je je nu al inschrijven op de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond het gloednieuwe merk. Het Instagramaccount zelf heeft in ieder geval al meer dan tienduizend volgers, interesse genoeg dus.