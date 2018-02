Roos Vormer steelt de show met een ravissante jurk TK

07 februari 2018

22u08 6 Style Vanavond paradeerden heel wat topvoetballers over de rode loper van de Gouden Schoen, maar het was toch vooral Roos Vormer die met de aandacht ging lopen. De vrouw van Brugge-speler Ruud Vormer had een beeldige jurk aangetrokken met een opvallende achterkant.

De ontwerper van de ijsblauwe japon - die een met kant afgezette rugopening heeft - moeten we u helaas schuldig blijven. Roos wist namelijk zelf niet wie verantwoordelijk was voor haar outfit. Ze gaf wel nog mee dat ze de jurk in Amsterdam op de kop tikte. Als dat haar man geen goed geluk brengt, weten wij het ook niet meer.

Matching schoenen

En als de prijs voor de opvallendste jurk naar Roos ging, dan ging die voor het meest opmerkelijke schoeisel wel naar Timothy Derijck. Hij en zijn date gingen assortie in het zwart gekleed en kozen daarbij allebei voor schoenen met studs. Twee paar Louboutins, als we ons niet vergissen.