Rood voor zelfvertrouwen, geel voor een goed humeur: hoe kleuren ons beïnvloeden SV

Voor een belangrijke meeting trek je best die rode vest aan, een herfstdipje bestrijd je met een gele trui en ontstressen doe je met een blauwe blouse. Kleuren hebben een invloed op hoe we ons voelen, en ja, dat geldt dus ook voor de inhoud van je kleerkast.

Kleuren, ze lijken zo onschuldig. Maar de ene kleur is de andere niet. Vaak zijn ze immers beladen met culturele betekenissen en associaties. De kleur van een logo, bedrijf of merk wordt dan ook nooit lukraak gekozen. Dus waarom zouden wij dan zomaar om het even wat uit de kast trekken? Door de juiste kleur te dragen, kan je immers een heel ander beeld van jezelf de wereld insturen.

ROOD = zelfvertrouwen

Het knalt van het straatbeeld af, staat iedereen en je valt meteen op: rood is dé kleur van dit seizoen. Bovendien straal je als 'lady in red' zelfverzekerdheid, mannelijkheid, energie en passie uit. Ideaal als je straks je mannetje moet staan in een belangrijke presentatie of vergadering.

GROEN = zakelijk

Het is geen toeval dat de muren van pakweg ieder klaslokaal waar je ooit gezeten hebt, in een groene tint geverfd waren. Groen straalt rust uit, maar ook gezag. Het is een harmonieuze kleur die vrede en balans zou brengen. Wie door het leven wil als een stoïcijnse zakenvrouw, trekt dus best iets groens uit de kast.

BLAUW = rust

Blauwe tinten doen ons denken aan lucht en water, iets waar we automatisch rustig van worden. Maar daarnaast associëren velen de kleur ook met betrouwbaarheid en autoriteit. Dat maakt het tot de ideale keuze voor een sollicitatiegesprek, een diner met je schoonouders of een presentatie op het werk.

GEEL = goed humeur

De meest positieve kleur is en blijft geel. Het is een warme kleur die ons doet terugdenken aan de lente en het licht van de zon. Wie geel draagt, oogt dan ook niet alleen vriendelijker, maar zou zich zelf ook gelukkiger voelen. Bovendien activeert de kleur onze hersenen, wat ons creatiever én productiever zou maken. Bye bye, herfstdip.

ROZE = sympathiek

Millennial pink is niet voor niets de populairste kleur van het moment. De kleur wordt al eeuwenlang geassocieerd met vrouwelijke onschuld en zachtheid. Wie graag benaderbaar en vriendelijk wil overkomen, kan dus niet verkeerd gaan met een wollige, roze trui.