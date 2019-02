Romantische date vanavond? Zo kissproof zijn deze rode lipsticks Valérie Wauters

14 februari 2019

14u57 1 Style Niets zo moeilijk wat make-up betreft als je rode lipstick perfect aanbrengen. Je wil dan natuurlijk ook niet dat je perfect gestifte lippen na een minuutje kussen met je valentijnsdate geruïneerd zijn. Wij deden het zware werk voor jou, en testten uit hoe kissproof deze rode lipsticks zijn.

Getest: Chanel Rouge Allure Liquid Powder 962 Electric Blossom (€ 40,50 bij Ici Paris XL)

Valérie: “Het is niet makkelijk om met deze applicator een rode lipstick perfect aan te brengen. Ik mag dus hopen dat hij na een stevige kus muurvast op z’n plek blijft zitten.”

Kissproof: “De sponsapplicator maakt het aanbrengen van deze lipstick geen pretje. Het vergt wat oefening en geduld om een paar perfect gestifte lippen tevoorschijn te toveren. Ik moet dan ook toegeven dat ik me nogal voorzichtig aan een kusje waag met m’n man, zeker omdat die niet zo'n fan is van ‘al dat gesmos’ op zijn lippen. Wanneer blijkt dat de schade nogal meevalt, wordt er met wat meer overtuiging gekust - alles voor de wetenschap - en ook deze kus overleeft de lipstick zonder problemen. Mijn man komt er met een klein veegje rood vanaf, mijn lippen zien er nog quasi perfect uit. Test met glans doorstaan, wat mij betreft!”

Getest: Givenchy Le Rouge Interdit Valentine’s Day (€ 31,50 bij ICI PARIS XL)

Sophie: “Het eerste wat me opvalt, is hoe hydraterende de lipstick aanvoelt. Alsof ik een verzorgende lippenbalsem op heb in plaats van een felrode kleur.”

Kissproof: “De lipstick is zo romig dat ik ervan overtuigd ben dat hij zelfs al na een luchtkusje ergens halverwege mijn kin prijkt. Ik heb er dus niet al te veel vertrouwen in. Ongegrond, zo blijkt. Na een dikke valentijnszoen is de kleur wat minder, bijstiften een noodzaak en is de lipstick een heel klein beetje uitgeveegd boven mijn lippen en naar mijn kin, maar al bij al valt de schade enorm mee. Wat mij betreft dan toch, want mijn partner heeft bij nader inzien ook een laagje lippenstift gekregen. En die is daar beduidend minder blij mee. Geen idee waarom. Een laagje luxueuze rode lippenstift, helemaal gratis en voor niets, waar klaagt hij eigenlijk over?”

Getest: M.A.C Retro Matte Liquid Lip Color Quite The Standout (€ 24,50)

Nathalie: “Even met het borsteltje de lippen inkleuren en smi… Oeps: het vrolijke en vrij fel gepigmenteerde roodoranje van deze lippenstift laat zich makkelijk verspreiden, maar laat ook z’n sporen na op mijn tanden. Goed laten drogen en je spiegelbeeld je breedste lach tonen zijn dus wel een must, wil je dat gênante ‘er zit iets op je tand’-moment voorkomen tijdens een romantisch valentijnsdiner.”

Kissproof? “Een zedig kusje kan er nog net af, maar het stevigere werk bewaar je beter voor thuis. Tenzij je graag je territorium markeert met een vleugje feloranje. Deze ‘Quite The Standout’ is immers erg vrijgevig: mijn lippen delen een kleurtje uit aan die van mijn lief, zonder zelf aan intensiteit te verliezen. Zo zie je meteen wie bij wie hoort.”

Getest: Rimmel Stay Satin Liquid Lip Colour v 800 RAD (€ 7,99)

Tine: “Eerst en vooral puntjes voor de applicator, want het is heel gemakkelijk om mijn mond zonder al te veel klooien en corrigeren in te kleuren. Het is ook echt een heel mooi kleurtje: een diep rozerood dat perfect past bij valentijn. Van de mierzoete geur keert mijn maag een beetje om, maar die blijft gelukkig niet hangen.”

Kissproof? “In de verste verte niet. Door de satin finish wordt de lipstick nooit echt helemaal mat - een dikke tien minuten na het aanbrengen voelt mijn mond nog steeds een beetje plakkerig aan. De testkus laat dan ook een stevige afdruk achter. Maar het moet gezegd: de formule kan tegen een stootje, want ondanks de afdruk ziet alles er nog prima uit. En door het feit dat hij niet helemaal mat is, droogt de lipstick ook niet uit. Gezien de schappelijke prijs zeker een aanrader dus; ik zal hem zeker in de toekomst nog gebruiken. Dat lief van mij is wat achterblijvende lipstick intussen toch al gewoon.”

Getest: Zara matte lipstick Ultimatte 17 (€ 9,95)

Nele: “Deze lipstick van Zara smeert iets moeilijker uit dan een normale lippenstift. Hij heeft dan ook, net zoals hij belooft, een erg matte structuur, iets waar ik wel van hou maar misschien niet iedereen gek op is. De lipstick bevat ook veel pigment waardoor de kleur erg intens is en je niet zoveel laagjes moet aanbrengen, al is het daardoor wel oppassen geblazen om niet buiten de lijntjes te kleuren.”

Kissproof? “Meteen intens zoenen nadat je hem opgebracht hebt is - op z’n zachts uitgedrukt - geen aanrader. Al is het vooral je wederhelft die nu met een grote clownssmile de deur uitstapt. Laat je hem een poosje opdrogen, kan er zeker een zacht kusje vanaf en zelfs voor degenen die iets wildere plannen hebben, blijft hij verrassend goed op z’n plek zitten. Alleen een beetje bijstiften - en enkele overtollige lipstickrestjes weggeven bij je levensgezel - en je lippen zijn weer on fleek. Bonus: waag je je niet aan een passionele kus, ziet hij er 6 uur - en een salade mét dressing - later nog altijd perfect uit. Ik ben fan!”

Getest: Bourjois Rouge Edition Velvet (€ 7,50)

Anke: “Deze matte lipstick brengt makkelijk aan met het borsteltje. De textuur is aangenaam, de kleur meteen intens. Anders dan sommige matte versies droogt deze van Bourgeois de lippen niet uit en accentueert hij geen kloofjes. Hij blijft ook netjes zitten tijdens eten of drinken.”

Kissproof? “Mijn man offert zich op als proefkonijn en jawel: een lange innige zoen op de mond is geen probleem. Mijn lippen blijven even fel gekleurd, en ik laat geen sporen na op de zijne. Maar wat als we een versnelling hoger schakelen? We nemen de proef op de tong. Enige tijd later zijn mijn lippen nog steeds knalrood maar zitten er ook een lichtrode gloed rondom onze beide monden. Een beetje zoals kleuters, na een spaghetti bolognèse. Een beeld dat toch vooral op de lachspieren werkt: wég, sfeer! Besluit: uitgebreid kussen kan zeker, maar de échte passionele kus? Die zal niet helemaal vlekkeloos verlopen.”

Getest: Cherry Lush van Tom Ford (€54.00 bij Parfuma)

Birte: “Deze Cherry Lush van Tom Ford is al lang een van mijn favorieten. Hij heeft een prachtige kleur, hydrateert, voelt nooit droog of trekkerig aan en blijft lang zitten ... als er niet gekust wordt tenminste.”

Kissproof? “Aangezien deze lippenstift een eerder crèmige textuur heeft, vermoed ik dat hij de kustest niet zal doorstaan. Al bij al valt het héél goed mee. Bij mij toch: mijn lippen zijn nog steeds voorzien van een mooi laagje, en de lippenstift is enkel een klein beetje uitgelopen ter hoogte van mijn cupidoboogje. Mijn man is er echter iets slechter aan toe: rond zijn mond ziet het verdacht rood.”