Rodarte maakt indruk op de catwalk met prachtige bloemenkronen TVM

10 september 2018

13u49 0 Style Gisteren heeft modemerk Rodarte hun nieuwe lente- en zomercollectie voor 2019 op de catwalk in New York getoond en wat was die mooi. De dromerige jurken die aan een sprookje doen denken, maar ook de bloemenkronen van de Franse haarstyliste Odile Gilbert.

De zusjes Laura en Kate Mulleavy zijn de oprichters van het modemerk en toonden naar goede gewoonte weer de meest feeërieke jurken op de catwalk in New York. Van extravagante flamencojurken in snoepkleurtjes tot sobere exemplaren in zwart-wit en zelfs een glimmend gouden kleed. Kortom, voor iedere vrouw wat wils.

Naast de jurken en de prachtige locatie – de tuin van de Orthodox Cathedral of the Holy Virgin Protection in New York – vielen ook de prachtige bloemenkronen op. Die net zoals vorig seizoen van de hand waren van de Franse haarstyliste Odile Gilbert. Alle 48 modellen droegen een unieke kroon op hun hoofd, telkens geïnspireerd op de collectie van de zusjes Mulleavy. Aan Vogue vertelde Gilbert dat ze met haar team om 13u ’s middags is begonnen, en net op tijd klaar was om 18u toen de show van start ging.