Rock-‘n-rollkinderen Zoë Kravitz en Lennon Gallagher schitteren in campagne van Saint Laurent TVM

20 juni 2018

11u42 1 Style Modehuis Saint Laurent (het voormalige Yves Saint Laurent, red.) heeft een nieuwe campagne vrijgegeven met Zoë Kravitz en Lennon Gallagher in de hoofdrol. De video straalt een en al rock-‘n-roll vibes uit, overgoten met een mysterieus sausje en verschillende indrukwekkende visuele effecten.

Onder het toeziend oog van de Italiaans-Belgische modeontwerper Anthony Vaccarello liet modehuis Saint Laurent gisteren een nieuwe campagnevideo op de wereld los. Met twee zogenaamde ‘kinderen van’ als gezicht. De dochter van Lenny Kravitz en Lisa Bonet, Zoë Kravitz (29), en de zoon van Liam Gallagher en Patsy Kensit, Lennon Gallagher (18). Ze spelen de rol van twee rockiconen, en dat doen ze met verve. Alsof ze nooit anders geweten hebben, wat in hun geval gewoon ook klopt natuurlijk.

De twee sterren tonen enkele key-items voor de herfst van 2018. Zo dragen ze onder andere een lederen bikerjasje met studs, een bontjas, laarzen met tijgerprint op, een glitterkostuum en een jasje met zebraprint. Nathalie Canguilhem regisseerde de video.

Zoë Kravitz is al een paar seizoenen één van de muzen van het Franse modehuis. Lennon Gallagher was vorige maand voor het eerst te zien in een campagne van het merk. Ook Kaia Gerber, dochter van Cindy Crawford, is het gezicht van Saint Laurent.