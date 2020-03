Rock ‘n kohl: waarom beautyvloggers de nieuwe rocksterren zijn

Nikkie de Jager is 26 en geboren in het Nederlandse Wageningen. Ze is 1 m 85 en heeft een passie voor make-up. Oh, én ze heeft zo’n 13,2 miljoen volgers op haar YouTubekanaal. Meer dan het volledige inwonersaantal van België. En die willen massaal een handtekening of selfie zodra Nikkie ergens opduikt. Maar Nikkie is lang niet de enige. Neem nu Jeffree Lynn Steininger. Onder zijn alter ego Jeffree Star heeft hij 17,4 miljoen fans, en alle evenementen waar hij aanwezig is, verkopen in recordtempo uit. De Irakese Huda Kattan is met 41,3 miljoen trouwe fans één van de 25 invloedrijkste personen op het internet. Onlangs bekende ze dat ze een bodyguard overweegt. Gewoon om naar de winkel te kunnen. Naast hun enorme schare volgers hebben Nikkie, Jeffree en Huda één belangrijk ding gemeen: ze kunnen vloggen over make-up. Want anno 2020 zijn beautyvloggers de nieuwe sterren.

Nieuw soort bekendheid

Die shift is makkelijk te verklaren. Jarenlang waren de ‘klassieke’ celebrity’s de uitverkorenen van make-upmerken. Logisch, ze hadden hun uiterlijk én de fanbasis mee. Een product met de aanstekelijke lach van Natalie Portman verkocht beter dan zonder. Eén probleem: met de jaren werd de consument kritischer. Het begon te dagen dat de celebrity in kwestie niet uit louter enthousiasme die ene mascara aanprees. Enter beautyvloggers. Jonge vrouwen (en mannen) met een passie voor make-up, die dat met de wereld wilden delen. Ze hadden precies wat de Hollywoodsterren op dat moment misten: authenticiteit. Herkenbaarheid. Geloofwaardigheid. Vanuit hun slaapkamer vertelden ze met oprechte overtuiging over hun favoriete producten en toonden ze hun badkamerrituelen. Dat sloeg aan. In een tijd waarin we onze buik vol hadden van slimme marketing, stonden beautyvloggers symbool voor een nieuwe, frisse wind. In enkele jaren tijd verzamelden ze miljoenen volgers. Er ontstond een nieuw soort bekendheid, vertelt David C. Giles, psycholoog en schrijver van het boek Twenty-First Century Celebrity: Fame in Digital Culture. “Die enorme respons bombardeerde beautyvloggers tot microcelebrity’s. Ze hebben niet de immense fanbasis van pakweg Oprah Winfrey, maar zijn een soort van celebrity binnen hun domein of niche.” Wie van die nieuwe microcelebrity’s is nu écht het volgen waard?

RIJZENDE STERREN

Ze kwamen uit het niets en begonnen hun blog of YouTubekanaal puur uit persoonlijke interesse. Hun troef? Herkenbaarheid. Ze zouden zomaar je buurvrouw kunnen zijn.

@SamChapman & @NicolaChapman

• Sam & Nicola Chapman

• 42 en 39 jaar

• Engeland

• 2,15 miljoen volgers

Wie? Zussen Sam en Nic Chapman startten hun YouTubekanaal vooral voor vriendinnen die wilden leren hoe ze zich moesten opmaken. Intussen hebben ze miljoenen volgers en een erg populaire lijn make-upkwasten.

Volgen? Op Instagram delen ze hun privéleven, hun YouTubekanaal staat vol tutorials: van heel naturelle make-up tot rasechte hollywoodglamour.

@NikkieTutorials

• Nikkie de Jager

• 26 jaar

• Nederland

• 13,8 miljoen volgers

Wie? Dankzij een aflevering van The Hills ontdekte Nikkie de Jager dat ze ook wat met make-up wilde doen. Ze begon zelf filmpjes te maken. Twaalf jaar later is ze een van ’s werelds succesvolste beautyvloggers.

Volgen? Hoewel Nikkies looks iets te gewaagd zijn voor de meesten onder ons, is haar The Power of MAKEUP-format een aanrader voor iedereen. Hier maakt ze zichzelf (of een celebrity) voor de helft op, om te tonen wat je met make-up allemaal kan bereiken.

@HudaBeauty

• Huda Kattan

• 36 jaar

• Irak, Amerika

• 41,3 miljoen volgers

Wie? Huda Kattan begon in de financiële sector, maar schoolde zich al snel om tot visagist. In 2010 startte ze haar eigen beautyblog, drie jaar later volgde het gelijknamige merk Huda Beauty. Ze was een van de eersten om een foundation te lanceren in meer dan dertig verschillende tinten.

Volgen? Als je van glamoureuze Instagrammake-up houdt. Denk: smokey eyes, zware contouring, een perfecte huid en heel veel highlighter.

DE MANNEN

Net omdat ze de vreemde eend in de bijt zijn, vertrouwen we vaak blindelings op mannelijke beautygoeroes. Want een man die make-upvideo’s maakt, impliceert automatisch een zekere expertise. Terecht, want we kijken met open mond naar de technische skills van de onderstaande heren.

@JeffreeStar

• Jeffree Star

• 34 jaar

• Amerika

• 17,4 miljoen volgers

Wie? Jeffree Lynn Steininger is een van de jongste selfmade miljonairs ter wereld. Hij maakt make-upfilmpjes op YouTube en heeft een eigen cosmeticabedrijf, Jeffree Star Cosmetics, waarvan elke nieuwe launch in luttele minuten uitverkoopt.

Volgen? Voor extreme en kleurrijke looks, gewoon ter inspiratie of voor zijn flamboyante persoonlijkheid.

@JamesCharles

• James Charles

• 20 jaar

• Amerika

• 16,7 miljoen volgers

Wie? James Charles startte zijn YouTube-kanaal pas in 2015, maar is een van de populairste beautyvloggers. Ook een van de controversieelste, want hij is niet vies van misplaatste grapjes en opmerkingen. In 2016 werd hij het eerste mannelijke gezicht van CoverGirl.

Volgen? Als je van artistieke make-up houdt en typische Instagramlooks. En de nodige portie drama, natuurlijk.

DE PROFESSIONALS

Ze stonden al jaren in het vak voor ze met YouTube begonnen, en onderscheiden zich dan ook door hun tonnen ervaring, praktische tips en enorme knowhow.

@GossMakeupArtist

• Wayne Goss

• 41 jaar

• Engeland

• 3,8 miljoen volgers

Wie? Visagist Wayne Goss was in 2009 de eerste die professionele technieken demonstreerde op verschillende gezichts- en oogvormen.

Volgen? Zijn filmpjes bulken van de praktische tips en tricks, en focussen op naturelle make-up en productreviews.

@CTilburyMakeUp

• Charlotte Tilbury

• 47 jaar

• Engeland

• 3,3 miljoen volgers

Wie? Charlotte begon als make-upartiest voor Vogue, Vanity Fair en V Magazine, en de modeweken in Milaan, Parijs en Londen. Ze was make-updirecteur voor Prada, Miu Miu en Tom Ford. In 2012 lanceerde ze haar blog, waar ze zichzelf en half Hollywood van make-up voorziet.

Volgen? Haar tutorials zijn vooral bedoeld om haar eigen producten te verkopen, al kan je er natuurlijk ook wel iets van opsteken.

@LisaEldrigeMakeup

• Lisa Eldridge

• 45 jaar

• Engeland

• 2 miljoen volgers

Wie? Lisa is is het brein achter de covers van Vogue, Elle en Harper’s Bazaar en deed al ‘redcarpetlooks’ van Kate Winslet, Nicole Kidman, Keira Knightley en co. Ondertussen heeft ze haar eigen lipsticklijn (al is die voortdurend uitverkocht).

Volgen? De video’s op haar kanaal zijn gebaseerd op looks die ze zelf maakte bij Hollywoodsterren.