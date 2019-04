Roberto Cavalli sluit alle Amerikaanse winkels MV

01 april 2019

Het Italiaanse modehuis Roberto Cavalli heeft al zijn Amerikaanse winkels gesloten.

Het was een slechte week voor Roberto Cavalli. Het modehuis heeft heel wat schulden en vorige week maakte creatief directeur Paul Surridge bekend dat hij zijn ontslag gaf. Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is: in de Verenigde Staten werden afgelopen weekend ook alle winkels van het modehuis gesloten en dat gebeurde met het nodige drama.

Beveiligingsagenten escorteerde de werknemers van de winkels naar buiten, waarna de verkooppunten meteen voorgoed gesloten werden. Met als gevolg dat de Amerikaanse CEO en heel wat andere mensen met hoge functies bij het label de handdoek in de ring gooiden. Zondag liet eigenaar Art Fashion Corp weten dat de Amerikaanse tak van het merk het faillissement heeft aangevraagd.