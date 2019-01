River Island sluit enige winkel in ons land TVM

16 januari 2019

10u35 0 Style De Britse modeketen River Island gaat al zijn winkels in de Benelux sluiten, dat schrijft vakwebsite Retail Detail. Ook de enige winkel in ons land, op de Meir in Antwerpen, houdt dus op met te bestaan. Het nieuws werd meegedeeld op een managementmeeting in Londen vorige week en is ondertussen ook bevestigd door een woordvoerder van de keten.

Een exacte reden voor de sluiting werd niet meegedeeld, maar het is al langer geweten dat de retailer in slechte papieren zit. Onder meer door de concurrentie van die andere goedkope keten Primark die de afgelopen jaren zijn aantal winkels fors heeft uitgebreid in de Benelux. Ook zou de nakende brexit grote gevolgen hebben voor de Britse speler en zouden ze daarom het zekere voor het onzekere genomen hebben.

De winkel in Antwerpen opende in 2010 de deuren. In april of mei zouden de deuren sluiten. In Nederland heeft River Island winkels in Amsterdam, Den Haag, Groningen en Rotterdam. Eerder werden al twee filialen in Alkmaar en Rotterdam (Alexandrium) gesloten. De webshop blijft wel toegankelijk in de Benelux.