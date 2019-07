River Island richt een nieuw merk op om oudere vrouwen te bereiken TVM

25 juli 2019

14u25 6 Style River Island Global Holding, het moederbedrijf achter de Britse modeketen, gaat een nieuw merk lanceren om zo ook vrouwen te bereiken die “veel te lang zijn genegeerd door de highstreet winkelketens”. Het label dat de naam Harpenne meekreeg is vanaf september online beschikbaar.

De kleren die populaire modeketens verkopen zijn bijzonder trendgebonden, denk bijvoorbeeld aan het strakke wielrennersshortje of felle neonkleuren, wat het vaak iets minder toegankelijk maakt voor vrouwen op leeftijd. Daarom lanceert de Britse modeketen River Island in september Harpenne. Babyboomers hebben immers nog altijd heel wat meer te besteden dan hun jongere generaties en de Britse winkelketen kan hun centen wel gebruiken. Het merk maakte immers begin dit jaar nog bekend alle winkels in de Benelux te sluiten, in de hoop zo het negatieve financiële tij te kunnen keren.

Harpenne zal meer focussen op tijdloze stukken die langer meegaan, zonder daarvoor veel meer geld te vragen. Het merk zal volledig losstaan van River Island en zal ook een aparte website krijgen. In een persbericht staat te lezen dat Harpenne vrouwen meer zelfvertrouwen wil geven, ongeacht hun leeftijd. “Het label moet er zijn voor dames die zichzelf herontdekken en hun persoonlijke stijl omarmen.”

Er zullen op de webshop - en eventueel later in winkels - elke week nieuwe items bijkomen en af en toe ook een wat specialere ‘limited edition’-collectie. Harpenne start in september met 120 stuks, waarbij prijzen beginnen bij € 28 en oplopen tot zo’n € 110. De items zijn volgens de keten gericht op vrouwen in alle vormen, maten en huidskleuren.