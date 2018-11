Rimpeltje minder? Met dit wenkbrauwtrucje zie je er instant jonger uit Nele Annemans

01 november 2018

10u28

Bron: Goed Gevoel 0 Style In de jaren 90 werden ze nog en masse geëpileerd tot ultradunne lijntjes, anno 2018 vieren volle, dramatische wenkbrauwen à la Cara Delevingne hoogtij. En daar is misschien wel een wetenschappelijke verklaring voor.

Amerikaanse onderzoekers vonden namelijk dat een stel volle, donkere wenkbrauwen zorgt voor een instant jongere look. Voor hun studie onderzochten ze 763 foto’s van vrouwen met verschillende huidtinten tussen de leeftijd van 20 en 80 jaar. Een computerprogramma analyseerde in welke mate gezichtseigenschappen zoals de mond, ogen, en wenkbrauwen contrasteerden met de rest van hun gezicht. Zo gingen ze na in hoeverre de ogen, lippen en wenkbrauwen zich onderscheiden van het gezicht door te kijken naar het licht- en kleurverschil met de omringende huid. Wat bleek? Jongere vrouwen hebben meer contrast in hun gezicht dan oudere dames omdat hun lippen en wenkbrauwen nog dikker en donkerder waren. Bepaalde delen van je gezicht worden dus moeilijker te onderscheiden naarmate je ouder wordt.

Daarna bewerkten de onderzoekers de foto’s totdat ze telkens 2 bijna identieke foto’s hadden van elk gezicht, maar met verschillende contrastniveaus. Vervolgens vroegen ze aan vrijwilligers om aan te wijzen welk gezicht er het jongst uitzag. In bijna 80% van de gevallen vonden ze dat het gezicht waarbij de lippen en wenkbrauwen wat voller en donkerder werden gemaakt, er jonger uitzag. De wenkbrauwen maakten het grootste verschil.

En hoewel deze studie niet met make-up, maar met de computer werd gedaan, stellen de auteurs dat je ook met make-up hetzelfde resultaat bereikt. “De manier waarop we het gezicht manipuleerden met Photoshop lijkt erg op hoe je met make-up aan de slag gaat. Ik zou dan ook verbaasd zijn mochten er geen gelijkaardige effecten zichtbaar zijn”, zegt medeauteur Richard Russell, professor Psychologie aan de Gettysburg College. “We weten dat lippen minder rood worden met de leeftijd en wenkbrauwen lichter. Dat kan je perfect retoucheren met make-up”, aldus Russell.

Of onze wenkbrauwen klaar zijn voor een make-over à la Cara Delevingne, zijn we nog niet uit, maar een extra vleugje poeder vinden we alvast wel het proberen waard!

Bron: goedgevoel.be