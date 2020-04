Rihanna werkt ook aan huidverzorgingslijn Fenty Skin Margo Verhasselt

01 april 2020

10u55 0 Style Wanneer Rihanna in 2017 Fenty Beauty lanceerde, veranderde dat de make-upindustrie voorgoed. Ze zorgde er eigenhandig voor dat plots haast iedereen bij één beautycollectie kon shoppen zonder probleem. Nu dat diversiteit bij beautymerken bijna de norm geworden is, heeft RiRi haar zinnen gezet op een ander doel: huidverzorging.

In een interview met de Britse Vogue bevestigt de zangeres dat ze inderdaad binnenkort een huidverzorgingslijn uitbrengt die de naam ‘Fenty Skin’ krijgt. Al is het nog niet duidelijk wanneer die er precies zal komen. “Ik weiger iets te lanceren dat niet van perfecte kwaliteit is”, legt ze daarover uit. En dat merkten fans in het verleden ook al op. Rihanna hield zich nooit aan modeweken of goede momenten om muziek uit te brengen. Haar merk draait om diversiteit en kwaliteit.

“Het choqueert mij nog steeds wanneer mensen me vragen wat me inspireerde om make-up te maken voor meisjes met een donkere huidskleur”, vertelt ze aan Vogue. “Dan vertel ik ze dat het helemaal geen marketingstrategie was en ik geen genie ben. Eerst choqueerde het mij en daarna stelde het gewoon teleur. Voor mij was het idee niet meer als normaal.”