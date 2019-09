Rihanna stelt nieuwe Fenty collectie voor tijdens Paris Fashion Week TVM

26 september 2019

09u29

Bron: Vogue 0 Style Popster en ontwerpster Rihanna (31) heeft tijdens de modeweek in Parijs de nieuwe collectie van haar kledingmerk Fenty voorgesteld. Zonder show, maar door simpelweg het lookbook online te zetten. De collectie is meteen online te koop.

De collectie is een re-interpretatie van wat Amerikaanse kantoorwerkers op kantoor dragen, zoals witte hemden die zijn ingenomen in de taille, het krijtstreepkostuum maar dan extreem smal gemaakt qua pasvorm, brede kostuumbroeken met een oranje plooi aan de onderkant gevuld met dons en pumps met een puntige voorkant. Daarnaast werd er ook aan het jongere cliënteel gedacht in de vorm van T-shirts met grafische prints, veel jeans en een lange bomberjas.

Prijzen variëren van € 130 voor een T-shirt met lange mouwen tot € 1.200 voor een lange jas.