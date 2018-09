Rihanna stelt lingeriecollectie voor op een diverse mix van vrouwen TVM

13 september 2018

11u42 0 Style Gisterenavond heeft Rihanna haar nieuwe lingeriecollectie voor Savage x Fenty voorgesteld in Brooklyn Navy Yard tijdens de modeweek in New York. Dat deed ze niet klassiek, zoals Victoria’s Secret, met alleen lange magere modellen, maar ze presenteerde haar collectie op een eclectische mix van vrouwen.

Hoewel bekende topmodellen als Gigi Hadid, Joan Smalls en Bella Hadid ook hun passage maakten op de catwalk, was de rest van de cast eigenlijk veel interessanter. Modellen in alle vormen en maten, van alle leeftijden en rassen, liepen namelijk mee in de show. Denk aan bijvoorbeeld een hoogzwangere Slick Woods of Paloma Eissner die haar vormen toonde in een piepklein lingeriesetje. Op de achtergrond zorgden dansers voor de nodige entertainment.