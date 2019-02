Rihanna’s nieuw modemerk krijgt een naam MV

27 februari 2019

12u30

Bron: The guardian, Fashion Netwerk 0 Style In januari tekende popster Rihanna (31) als eerste zwarte vrouw ooit een megadeal bij LVMH, het grootste luxeconglomeraat ter wereld. Deze week wordt een tipje van de sluier over de samenwerking opgelicht.

LVMH is het grootste luxeconglomeraat ter wereld. Moest de naam niet meteen een belletje doen rinkelen, dan doen de merken die onder het bedrijf vallen dat zéker wel. LVMH is verantwoordelijk voor luxepareltjes als Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora, Givenchy en vele anderen. En binnenkort dus ook voor het modemerk van Rihanna. Het is sinds 1987 geleden dat het bedrijf een modemerk van nul zal opbouwen. Toen deden ze dat nog voor Christian Lacroix. Rihanna zat al samen met werknemers van onder andere Louis Vuitton aan tafel over het nieuwe concept.

Het Franse modehuis heeft grootste plannen met Rihanna. Ze zouden haar haar eigen modemerk willen geven en dat mag wat kosten. Het project kreeg voorlopig de naam ‘Project Loud’, vernoemd naar het vijfde album van de zangeres. Het vennootschap werd in 2017 in Parijs opgericht en kreeg in december een kapitaalinjectie van maar liefst 60 miljoen euro, daarvoor moest het project rondkomen met zo'n 37.000 euro volgens modewebsite Fashion Netwerk . Rihanna zal voor 49.99% aandeelhouder zijn.

Heel wat managers de LVMH-groep, die in het verleden actief waren bij merken zoals Christian Dior en Marc Jacobs, hebben ondertussen Project Loud al als werkgever aangeduid op LinkedIn. Er is zelfs al sprake van een CEO: Jean-Baptiste Voisin, die ook in de bestuursraad van LVMH zetelt.