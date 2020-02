Rihanna’s lingerielijn onder vuur voor misleiden klanten Margo Verhasselt

Rihanna's lingeriebedrijf zou een spelletje 'bait and switch' met haar klanten spelen, dat bericht een groep die zich inzet voor consumentenbelangen. Vrouwen zouden geabonneerd worden op een duur, maandelijks abonnement van Savage x Fenty, zonder dat ze dat willen.

Eerst en vooral: wat is bait and switch precies? Het is een verkooptechniek die erop gericht is om klanten via een aantrekkelijke aanbieding naar de winkel te lokken, om hen vervolgens een product met hogere winstmarge aan te smeren. Savage x Fenty zou ‘bedrieglijke en illegale marketingtechnieken gebruiken’ staat er te lezen in het bericht.

Rihanna startte in 2018 met haar eigen lingerielijn Savage x Fenty. Daarvoor sloeg ze de handen ineen met de TechStyle Fashion Group, die onder andere ook de sportlijn van Kate Hudson in haar portefeuille heeft zitten. Normaal gezien is de berichtgeving over de lijn altijd positief: de wereld is laaiend enthousiast omdat de zangeres steevast voor atypische modellen kiest, maar nu zwaait non-profitorganisatie Truth in Advertising met de vinger. Het merk zou “maandelijkse kosten voor een lidmaatschap aanrekenen waar moeilijk aan te ontkomen valt.”

Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, een klant die iets koopt op de website van het merk, schrijft zich ook automatisch in voor een maandelijks abonnement van € 45. Geen interesse? Dan moet je dat specifiek aangeven en dat maakt de kleren plotseling een pak duurder. “Klanten zitten daardoor vaak met een ongewild abonnement opgescheept", stelt Bonnie Patten, CEO van Truth in Advertising.

Al wordt de klacht door het kamp van Rihanna ontkent: “Deze beschuldigingen zijn vals en gebaseerd op misverstanden rond ons bedrijf”, aldus woordvoerder Emma Tully.