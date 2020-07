Rihanna’s huidverzorgingslijn ‘Fenty Skin’ komt er echt Margo Verhasselt

06 juli 2020

16u07 3 Style Het geroezemoes klopt: Rihanna (32) brengt haar eigen huidverzorgingslijn uit, Fenty Skin. De zangeres had al enkele verzorgende producten in haar beautylijn, maar kondigt nu in de Britse Vogue aan dat ze zich volledig op die markt richt.

Toen Rihanna in 2017 Fenty Beauty lanceerde, veranderde dat de make-upindustrie voorgoed. Ze zorgde er eigenhandig voor dat haast iedereen zonder problemen binnen één en dezelfde beautycollectie kon shoppen. Nu diversiteit bij beautymerken bijna de norm geworden is, heeft RiRi haar zinnen gezet op een ander doel: huidverzorging.

“Het choqueert mij nog altijd wanneer mensen me vragen wat me inspireerde om make-up te maken voor meisjes met een donkere huidskleur”, vertelde ze een tijdje geleden aan Vogue. “Terwijl het idee voor mij niet meer dan normaal was, en allesbehalve een marketingstrategie. Want ik ben verre van een genie. Eerst choqueerde die vraag mij dus, daarna stelde ze me gewoon teleur.”



Rihanna vroeg in maart 2019 een trademark aan voor haar eigen huidverzorgingslijn. En we kregen toen ook een blik op hoe de lijn eruit zal zien. Wat je mag verwachten? Producten die de huid onder handen nemen en accessoires om daarbij te helpen. De lijn bevat geen parfums of andere producten die focussen op geur.

Het is nog even gissen naar het moment van de lancering. Maar voor enkele producten werd wel specifiek een trademark aangevraagd in september. Dat zijn ‘Buff Ryder’, ‘Instant Reset’, ‘Fat Water’, ‘Flash Nap’ en ‘Hydra Vizor’.