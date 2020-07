Rihanna maakt haar imperium nog groter: ze lanceert nu ook een skincaremerk Liesbeth De Corte

21 juli 2020

12u22 0 Style Na het grote succes van haar cosmeticalabel Fenty Beauty richt Rihanna (32) haar pijlen op skincare. De zangeres en onderneemster heeft zonet bevestigd dat ze een huidverzorgingslijn gaat lanceren. Wanneer komt die uit, en over welke producten gaat het? We sommen alles op wat we al weten.

“Al meer dan twee jaar ben ik ermee bezig. Formules perfectioneren en verpakkingen maken die lief voor onze planeet én mooi zijn”, zo kondigt Rihanna de komst van Fenty Skin aan op Instagram. “Een goede basis is een must. En als het over make-up gaat, hebben we een mooie, gezonde huid nodig.”

Voor vrouwen en mannen

Daarnaast pakt de Barbadiaanse creatieveling uit met enkele campagnebeelden en een filmpje. Daarin is ze zelf te zien, met een heleboel modellen én A$AP Rocky en Lil Nas X. Het wordt dus meteen duidelijk dat het nieuwe huidverzorgingsmerk genderinclusief is. “That’s right baby ... Fenty Skin is ook voor de mannen onder ons. Want het maakt niet uit wie je bent. Iedereen verdient een mooie huid”, aldus RiRi.

(Lees verder onder de foto.)

De nieuwe lijn is ook sneller dan verwacht verkrijgbaar. Fenty Skin zou vrijdag 31 juli op de markt komen. Bestellingen zullen geplaatst kunnen worden via de website fentyskin.com, waar je je nu online voor kunt inschrijven.

Het blijft nog even gissen naar alle producten die je op de kop zal kunnen tikken. Het is duidelijk dat de collectie geen parfums bevat of andere producten die focussen op geur. Rihanna filmde wel haar eigen skincare routine, waarin ze een sneak peek geeft van enkele items. Zo kan je zien dat ze een toner, een moisturiser en een foaming cleanser gebruikt. Daarnaast heeft ze ook al enkele merknamen laten registreren, zoals ‘Buff Ryder’, ‘Instant Reset’, ‘Fat Water’, ’Flash Nap’ en ’Hydra Vizor’.

(Lees verder onder de video.)

Rihanna aan de top

Met deze zet bewijst Rihanna nog maar eens dat ze zo veel meer is dan een popidool met uitdagende songteksten. Alles wat ze bezingt en aanraakt, wordt een succes. En dat legt haar geen windeieren. Vorig jaar werd ze door Forbes nog uitgeroepen als de nummer één van Amerika’s rijkste selfmade vrouwen.

Haar carrière als zakenvrouw begon bijna tien jaar geleden, toen ze enkele parfums op de markt bracht. Al snel werd duidelijk dat ze haar toekomst groter zag. In 2014 schopte ze het tot creatief directeur van sportmerk Puma. Daar bracht ze voor het eerst een lijn uit met de naam Fenty - Fenty x Puma - een knipoog naar haar volledige naam Robyn Rihanna Fenty.

Sindsdien richtte ze meerdere mode- en beautybedrijven op. Kers op de taart is ongetwijfeld Fenty Maison. Toen het vorig jaar bekend raakte dat Rihanna haar eigen modehuis ging leiden bij luxegroep LVMH, schreef ze drie keer geschiedenis. Het was sinds Christian Lacroix in 1987 geleden dat het Franse luxeconcern LVMH een nieuw modehuis startte. Bovendien is de Barbadiaanse zangeres de eerste vrouw die binnen de groep een eigen merk creëert én de eerste zwarte vrouw die haar eigen modehuis leidt.

Het enige nadeel is dat fans al jàren zitten te wachten op de muzikale comeback van de zangeres. Het is al van 2016 geleden dat ze ‘Anti’ uitbracht, het album waar hits zoals ‘Work’ en ‘Needed Me’ uit voort kwamen. Een groot contrast met vroeger, want toen maakte ze aan een moordend tempo maar liefst zeven albums tussen 2005 en 2012.

“Ik ben gaan beseffen dat ik af en toe moet afhaken om gelukkig te zijn”, vertelde RiRi een tijdje geleden in het magazine Interview. “Werk mag nooit een karwei worden. Daarom spuw ik geen platen meer uit zoals vroeger, toen ik in de studio woonde tot de plaat klaar was. Nu werk ik als een carrousel. Een dag voor mijn modewerk, een dag voor het make-upmerk, een dag muziek. Het is alsof je een meute kinderen hebt die je allemaal aandacht wil geven.” Of dat wil zeggen dat Rihanna binnenkort weer aan het zingen gaat? Het blijft koffiedik kijken.